https://ria.ru/20241026/delo-1980303278.html

В Кировской области возбудили уголовное дело после падения вертолета

В Кировской области возбудили уголовное дело после падения вертолета - РИА Новости, 26.10.2024

В Кировской области возбудили уголовное дело после падения вертолета

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Кировской области после крушения вертолета, сообщает... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:35

2024-10-26T22:35

2024-10-26T22:38

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр соколов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980288173_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b9a24c60e48b66c803cabfb81c240969.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Кировской области после крушения вертолета, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФПредварительно установлено, что вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района Кировской области произошло крушение вертолета, совершавшего санитарный рейс. Пилот и медицинский персонал, находившиеся на борту, погибли."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все они погибли. Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, упавший Ми-2 – вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и два фельдшера, пациентов не было.Росавиация сообщила, что разбившийся в Кировской области Ми-2 эксплуатировала компания "Вяткаавиа", имеющая сертификат эксплуатанта для выполнения авиаработ.

https://ria.ru/20240917/vertolet-1973108079.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-2