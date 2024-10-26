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В Кировской области возбудили уголовное дело после падения вертолета
В Кировской области возбудили уголовное дело после падения вертолета - РИА Новости, 26.10.2024
В Кировской области возбудили уголовное дело после падения вертолета
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Кировской области после крушения вертолета, сообщает... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:35
2024-10-26T22:35
2024-10-26T22:38
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр соколов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-2
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Кировской области после крушения вертолета, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФПредварительно установлено, что вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района Кировской области произошло крушение вертолета, совершавшего санитарный рейс. Пилот и медицинский персонал, находившиеся на борту, погибли."Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все они погибли. Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, упавший Ми-2 – вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и два фельдшера, пациентов не было.Росавиация сообщила, что разбившийся в Кировской области Ми-2 эксплуатировала компания "Вяткаавиа", имеющая сертификат эксплуатанта для выполнения авиаработ.
https://ria.ru/20240917/vertolet-1973108079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр соколов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-2
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Соколов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-2
В Кировской области возбудили уголовное дело после падения вертолета
СК: в Кировской области возбудили дело после падения вертолета и гибели людей