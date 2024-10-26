https://ria.ru/20241026/delo-1980236425.html
СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком - РИА Новости, 26.10.2024
СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
Уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения завели после побега шестерых заключенных, сообщили РИА Новости в СУ СК по Липецкой... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:28
2024-10-26T11:28
2024-10-26T11:36
происшествия
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения завели после побега шестерых заключенных, сообщили РИА Новости в СУ СК по Липецкой области."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст.293 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября сбежали. Сейчас беглецов ищут."Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей", - сказали в СК.В ведомстве подчеркнули, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность.
https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html
https://ria.ru/20240924/dopros-1974500520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
СК завел уголовное дело о халатности после побега заключенных под Липецком