https://ria.ru/20241026/chebeskov-1980229874.html

Иван Чебесков: хранение странами резервов в долларе и евро — огромный риск

Иван Чебесков: хранение странами резервов в долларе и евро — огромный риск - РИА Новости, 26.10.2024

Иван Чебесков: хранение странами резервов в долларе и евро — огромный риск

Многие страны в настоящее время уже ищут альтернативу доллару и готовы будут ее активно использовать, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:00

2024-10-26T10:00

2024-10-26T10:00

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Многие страны в настоящее время уже ищут альтернативу доллару и готовы будут ее активно использовать, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. На полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, замглавы российского Минфина рассказал, почему хранение многими странами своих резервов в американской валюте и евро является огромным риском, какие последствия будет иметь решение "Большой семерки" выдать Украине займ с погашением доходами от замороженных активов РФ и почему в мире растет интерес к БРИКС и новым институтам в рамках этого объединения. Беседовал Игорь Наймушин.- Расскажите, пожалуйста, про повестку работы российской делегации в рамках визита в МВФ и Всемирный банк. С какими странами проходят встречи, что обсуждается, насколько насыщенная повестка?- Повестка этой недельной сессии Годового собрания управляющих органов МВФ и Всемирного банка всегда очень насыщенная, потому что параллельно проходят встречи МВФ, параллельно проходят заседания финансовой двадцатки, Комитет по развитию Всемирного банка и, конечно, большое количество двухсторонних встреч.На полях мы общались с большим количеством наших ключевых партнеров. В первую очередь это наши партнеры по линии БРИКС и развивающиеся страны. Со многими было общение. Здесь нет отдельной площадки для проведения каких-то формальных встреч, поэтому в основном встречи все были, как говорится, на ногах.- Были сложности с получением виз российской делегации?- С точки зрения получения виз в этот раз у нас не было каких-то проблем, но произошел забавный случай: сначала нам выдали визы для посещения Нью-Йорка, но потом заменили, естественно, с ограничением – мы должны находиться так же, как, собственно, работники нашего посольства в пределах 25 миль вокруг центра Вашингтона. По сути, заперты в этом 25 мильном радиусе, но в целом каких-то проблем не было. Обсуждения по повестке визита проходит в довольно конструктивном ключе.- Осенью МВФ планировал впервые с 2020 года начать консультации с российскими властями по ситуации в экономике и даже посетить Россию, однако было официальное заявление, что фонду необходимо собрать дополнительные данные и провести анализ прежде, чем миссия начнет консультации. Готова ли Россия к возобновлению этих консультаций? Когда они могут наконец произойти? Видит ли Москва в этом возможное влияние Запада, которое мог оказать давление на МВФ с целью помешать восстановлению консультаций?- Мы готовы были, естественно, соблюдать свои обязательства перед этим международным институтом – МВФ, готовились к принятию миссии. Отмена миссии произошла в день, когда мы должны были начать работу.Нам это мотивировали, как некую техническую причину, техническую неготовность. В западных СМИ писали, что было сильное давление со стороны западных стран. Для нас очевидно, что МВФ поддался этому давлению, и под давлением западных стран они отложили миссию.Мы конструктивны, говорим коллегам, что готовы и дальше к приёму миссию, готовы соблюдать свои обязательства. С другой стороны, мы и сейчас это обсуждаем в наших докладах и завтра будем на Комитете МВФ тоже заявлять о том, что такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов.Поэтому призываем институты МВФ, Всемирный Банк быть вне политики. Они должны представлять интересы своих участников, своих акционеров и в этом есть проблема, потому что Европейский Союз и США не хотят отдавать контроль этих институтов, хотят использовать эти институты, в том числе как инструмент конкуренции и инструмент политического давления, политического влияния.Наши рынки - рынки стран БРИКС - превосходят по размеру экономик развитые страны. Тот же Европейский Союз имеет долю в МВФ близко к 30% (26,5%), хотя их экономика меньше, чем экономика Китая, а у Китая там порядка 6%. Здесь дисбалансы очевидны, но тем не менее у западных стран нет никакого желания отдавать контроль над этими институтами, к сожалению.Площадка, на которой мы встречаемся, "двадцатка" и МВФК, в принципе, дает возможность про это говорить и слышать мнение всех, поэтому мы конечно надеемся, что будет услышан конструктив. С другой стороны, понимаем, что нам параллельно надо тоже работать. Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока страны Запада просто так решат сделать то, что лучше для всего мира, для большинства населения мира. Работаем как раз в рамках нашей повестки БРИКС, в рамках двухсторонних отношений, чтобы развивать собственные институты, собственную финансовую инфраструктуру. По-другому нельзя - это наша ответственность действовать так, а не просто сидеть и ждать у моря погоды.- Что ждет Бреттон-Вудские институты - Всемирный банк, Международный валютный фонд - если те реформы в управлении, к которым призывает огромное количество стран, не будут проведены и не будет снижен контроль со стороны западных стран?- Сложно говорить о том, что ждет эти институты, потому что мы стоим действительно на развилке: будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям или не будут. Если они будут адаптироваться, то эти институты продолжат развиваться, по принципам ООН. Они будут помогать всем экономикам, будут представлять их интересы, помогать странам с низким уровнем дохода и так далее.Если же продолжится политизация этих институтов, если не будет достигнуто справедливое распределение ролей, в том числе руководящих должностей в этих институтах для стран с развивающимися экономиками, то роль этих институтов постепенно будет снижаться. Это обычная реальность, когда происходит политизация определенных институтов, со временем будет снижение их роли, будут создаваться альтернативы. Про это уже многие говорят. Сейчас на заседании “двадцатки” про это говорили коллеги, что если у нас не будет меняться международная валютная финансовая система, если она не будет трансформироваться и адаптироваться, то неизбежна дальнейшая фрагментация и деглобализация. Мы этот тезис поддерживаем. Мы не стремимся к этому и другие наши страны-партнеры тоже, но действия западных партнеров, которые пытаются удержаться за контроль, за свое влияние, не оставляют просто другого выбора, как идти по другому пути, искать альтернативу, и в целом, на мой взгляд, это для мировой экономики не очень хорошо.Мы обсуждали, что когда создавалась финансовая “двадцатка” 25 лет назад, ключевой проблемой была борьба с кризисом, с несколькими финансовыми кризисами. Теперь у нас другая проблема - это геополитическая и геоэкономическая фрагментация. И сможет ли "двадцатка" с этим справиться - сейчас большой вопрос.- Вопрос про Международный валютно-финансовый комитет. На протяжении предыдущего председательства Испании не было итогового коммунике. Весной председательство перешло Саудовской Аравии, но тоже не удалось достичь согласия консенсуса по итоговому коммюнике. На каком этапе сейчас находится обсуждение проекта итогового документа и как Вы оцениваете шансы на то, что его удастся принять в этот раз? Как оцениваете председательство Саудовской Аравии по сравнению с Испанией?- Коллеги из Саудовской Аравии показали высокий профессионализм в своей работе, показали конструктив, умение работать со всеми участниками, пытаются выработать консенсус. У меня к нашим партнерам только благодарность и уважение за все их попытки все это разрулить.Конечно, удивительно, что в финансовом институте 80% времени, которое тратится на обсуждение коммюнике, большая часть времени тратится на геополитический абзац, который содержит три-четыре предложения. Вокруг этого люди тратят наибольшее количество своих усилий и времени. И это печально, что столько энергии и сил тратится на геополитический параграф, а не на сутевые вопросы, которыми призван заниматься МВФ.Сложно сейчас сказать, будет ли согласовано финальное коммюнике. Мы очень конструктивно здесь подходим, но понятно, что у нас тоже есть определенные красные линии, которые мы не можем пересекать, и откровенно неправдивую информацию не хотим никогда согласовывать. Очевидно есть разница в подходах между разными странами. Саудовская Аравия проделала огромную работу и продолжает делать, мы им за это очень благодарны. Они стараются думать не только о текущей повестке и согласовывать коммюнике. Они понимают, что это нужно сделать,и в отличие от той же Испании думают над тем, как нам все-таки нужно реформировать и улучшать работу МВФ.Что для этого нужно сделать? Площадка МВФК для этого и существует. Насколько мне известно, коллеги готовятся провести соответствующие встречи и на этих встречах проработать уже сутевые вопросы, потому что мы не должны заниматься на финансовом треке политикой, это не наша компетенция. И вот они говорят, давайте мы политику оставим за скобками, давайте подумаем, что нужно для развития института, какое у нас видение развития института на десятилетия, не здесь и сейчас, а в долгосрочной перспективе.Нам это очень близко, потому что в рамках нашего председательства в БРИКС мы как раз подняли этот вопрос в начале года и итогом было наше исследование по трансформации и улучшению международной валютно-финансовой системы - большой доклад, который написали и представили лидерам. Поэтому мы здесь с коллегами думаем, и многие партнеры на самом деле так думают, что надо смотреть на долгосрочную перспективу.МВФ и Всемирный банк - это правильные площадки для этого, то есть здесь огромная экспертиза сосредоточена со всего мира, здесь огромные ресурсы и возможности для проведения этой работы, но мешает политизация, когда МВФ начинает руководствоваться политическим посылом только некоторых стран-акционеров, то это начинает разрушать модель ее работы, к сожалению.- В Казани завершился саммит БРИКС, который собрал огромное количество участников. Как Вы думаете - это прямое следствие того, что утрачивается доверие к Международному валютному фонду группе Всемирного банка из-за того, что эти институты находятся в США и под воздействием американских властей?- Происходит такой натуральный эволюционный процесс. Страны с развивающимися экономиками выросли из тех стран, которым раньше Запад мог диктовать правила игры: как им работать, что нужно делать, как выстраивать внутреннюю политику, внешнюю политику. То есть, эти страны выросли, стали самодостаточными, стали развитыми, экономика стала больше. Появилось желание самостоятельно определять повестку и самостоятельно решать, а не чувствовать, что тебе навязывают ту или иную повестку.Поэтому вырос интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках БРИКС. Не нужно противостоять этому естественному процессу, он будет происходить, и он уже происходит. Нам бы хотелось видеть интеграцию глобальных институтов, региональных институтов. Это было бы самым лучшим результатом для всех в мире, для мировой экономики. К сожалению, не всегда это так. Часто наши западные коллеги воспринимают что-то новое, какие-то новые альтернативы - в штыки. То есть, воспринимают это как некую угрозу для их интересов, как угрозу для их конкурентного преимущества и положения в мире. Мы, конечно, сталкиваемся тоже с определенными проблемами. Это ключевая часть причин геополитической и геоэкономической фрагментации. Те страны, которые раньше были развитые, им нужно воспринять новую реальность, но эта реальность очень тяжелая, она требует переосмысления, требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций. Им это дается очень сложно. То есть, от них требуется, я бы сказал, такая глубокая мудрость, чтобы осознать, что мир так меняется.Пока мы этой мудрости, к сожалению, не видим. Будем надеяться, что она придет, но даже в обсуждениях вокруг “двадцатки” никто из “Большой семерки”не говорил про проблемы с долгом развитых стран. Говорят про долг в развивающихся странах, что есть проблемы. Но никто не говорит, что даже в развивающихся странах проблемы с долгом зачастую вызваны денежно-кредитной политикой в развитых странах, когда у них печатают деньги, повышается инфляция, развивающиеся рынки за это платят. Но никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать, когда большинство стран в мире хранят резервы в долларе, в евро - это же огромный риск. Почему-то эти вопросы остаются за скобками.У МВФ хватает компетенции, мне кажется, возможности этот вопрос поднимать. Они про это пишут, но этот вопрос активно не обсуждается. Это, конечно, нас очень сильно беспокоит, что мы как коллективная “двадцатка” смотрим на очень серьезные проблемы и делаем вид, что их нет. Они на самом деле одни из ключевых. Как решать вопрос с огромным госдолгом, растущим по экспоненте, никто не понимает.- Страны G7 и отдельно США, как член "Большой семерки" договорились о предоставлении Украине займов в 50 миллиардов долларов с погашением от процентов замороженных суверенных активов РФ. Какие последствия несет в себе это решение, и имеются ли у России правовые механизмы, чтобы его оспорить?- Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть. Конечно, это будет иметь очень масштабные, исторические последствия для всей международной финансовой системы. Это прецедент, который уже поменял, и будет дальше менять мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, о том, как их можно использовать, куда их укладывать. Нет сомнений, что это будет являться одним из ключевых факторов изменения всей международной валютной финансовой системы.Мы, конечно, считаем, что это, по сути, воровство наших активов, но со своей стороны, и сегодня об этом говорил министр финансов Антон Германович Силуанов, со своей стороны у нас есть инструментарий, принятые решения, которые позволят нам принимать зеркальные меры. Не могу сказать, что это нам нравится, это скорее вынужденная мера. Мы считаем, что заморозка активов, которая произошла в 2022 году, была неправомерной и вела к дестабилизации финансовых рынков.У нас есть инструментарий, как делать зеркальные ответные меры, но опять же, эти меры мы делаем как ответные. Мы никогда сами первые не инициируем такие вопросы. Мы понимаем, что финансовая система лучше функционирует без таких односторонних мер.- Роль доллара продолжает снижаться, но американская валюта по-прежнему остается доминирующей в мире. Насколько активно сейчас сами Штаты создают препятствия тому, чтобы другие участники мировой экономики переходили на расчет в национальных валютах, создавали собственные платежные системы, использовали цифровые валюты?- Знаете, это вопрос достаточно долгосрочный. Осознать риски того, что делают сейчас финансовые и политические власти США, мне кажется, им очень сложно. Сейчас доллар доминирует как валюта для проведения транзакций, как резервная валюта для сбережений, и они этим пользуются, начинают использовать доллар, по сути как оружие: забирают, блокируют резервы, запрещают транзакции и вводят санкции на банки, пользуясь сетью корреспондентских счетов и так далее.Конечно, у этого есть огромные долгосрочные последствия, и про это говорим не только мы, про это говорит огромное количество экономистов. Логично, что ты не можешь как бы дубинкой всех заставлять пользоваться своей валютой, своей финансовой системой, и тех, кто откажется сразу этой дубинкой лупить. Многие страны об этом задумались, но они пока сидят тихо и ищут альтернативы. Когда эти альтернативы будут появиться, они будут их активно использовать, потому что никто не знает, когда эта дубинка ударит им по голове.Финансисты всегда оценивают эти риски, они всегда оценивают возможность того, что что-то может произойти. Поэтому это точно будет иметь долгосрочные последствия на использование доллара. Когда это произойдет, ну это сложно сейчас сказать. И опять же, как и президент наш говорил, и министр финансов, у нас нет задачи бороться с долларом, мы с ним не боремся, мы делаем то, что подходит и соответствует нашим интересам, интересам нашей страны, и другие страны будут делать то же самое.Исходя из этого, естественно, если доллар будет использован как политическая дубинка, то со временем все меньше и меньше людей будут его использовать. Сложно предсказать, где это точка невозврата, но экономисты пытаются делать эти прогнозы. Несколько американских экономистов и управляющих инвестиционными фондами прогнозируют, что в какой-то момент доллар проиграет китайской валюте. Но, мне кажется, мы таких прогнозов не делаем, мы как бы смотрим на реалии, понимаем, куда это движется, этот тренд, и в этом тренде работаем.- Скоро сменится исполнительный директор от России в МВФ. Планирует ли фонд оказать содействие, чтобы Ксении Юдаевой выдали визу, несмотря на то, что она находится под американскими санкциями, на каком сейчас этапе находится рассмотрение этого вопроса?- Мы такие запросы сделали, работаем с коллегами из МВФ. Считаем, что фонд должен здесь посодействовать. Сложно сейчас сказать, как будет вопрос решаться, потому что еще есть вопросы получения документов, определенные административные и технические. С Ксенией Юдаевой и с коллегами из Фонда активно их прорабатываем. Сейчас сказать, что вопрос решен нельзя, но думаю, что нам его решить удастся. Во всяком случае считаем, что у Фонда и у Соединенных Штатов, как страны, в которой находится Фонд, есть обязательство, чтобы создать необходимые условия для работы Ксенией Юдаевой в США. И мы будем всячески этому содействовать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

интервью - авторы, россия, сша, саудовская аравия, ксения юдаева, мвф, брикс, всемирный банк, саммит брикс в казани в 2024 году