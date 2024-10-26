Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил роль саммита БРИКС в Казани в ослаблении лидерства Запада - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/briks-1980298428.html
Эксперт оценил роль саммита БРИКС в Казани в ослаблении лидерства Запада
Эксперт оценил роль саммита БРИКС в Казани в ослаблении лидерства Запада - РИА Новости, 26.10.2024
Эксперт оценил роль саммита БРИКС в Казани в ослаблении лидерства Запада
Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал качественную трансформацию объединения, деятельность которого может способствовать ослаблению гегемонии... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:31
2024-10-26T21:31
в мире
казань
россия
брикс
мвф
всемирный банк
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979749420_49:0:3690:2048_1920x0_80_0_0_f395a86c8ce24530fbc548843c4d431c.jpg
БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал качественную трансформацию объединения, деятельность которого может способствовать ослаблению гегемонии западных стран в сфере финансов и безопасности, заявил РИА Новости глава Ливанского национального института исследований и статистики Закария Хаммудан. "БРИКС с момента своего основания существенно нарастил активность… Саммит в Казани продемонстрировал, что объединение из ограниченного блока трансформировалось в силу, имеющую международное политическое и финансовое влияние", - считает Хаммудан. "БРИКС важен тем, что формирует новый многополярный миропорядок, способствуя ослаблению гегемонии западных стран и традиционных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк", - добавил он. По словам эксперта, планы БРИКС ввести единую платежную систему могут снизить негативное влияние западных санкций против ряда стран. При этом он подчеркнул, что "судьбоносные решения, такие как, к примеру, принятие (единой - ред.) новой валюты, требуют выполнения их на деле и абсолютной поддержки" со стороны стран-участниц БРИКС, чтобы противостоять гегемонии доллара в мировой экономике. Как считает аналитик, деятельность БРИКС также способна "укрепить мировую безопасность через сотрудничество в таких сферах, как борьба с терроризмом и киберпреступлениями, предоставить альтернативу системе безопасности, ведомой Вашингтоном и Западом, и снизить зависимость ряда стран от западных организаций, таких как НАТО". Лидеры стран БРИКС на саммите организации в Казани 22-24 октября договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html
https://ria.ru/20241025/briks-1980171969.html
https://ria.ru/20241026/spiegel-1980214912.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979749420_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_2df27b745510e28269b774973be575bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казань, россия, брикс, мвф, всемирный банк, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казань, Россия, БРИКС, МВФ, Всемирный банк, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эксперт оценил роль саммита БРИКС в Казани в ослаблении лидерства Запада

Эксперт: саммит БРИКС показал, что объединение может ослабить лидерство Запада

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 26 окт - РИА Новости. Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал качественную трансформацию объединения, деятельность которого может способствовать ослаблению гегемонии западных стран в сфере финансов и безопасности, заявил РИА Новости глава Ливанского национального института исследований и статистики Закария Хаммудан.
"БРИКС с момента своего основания существенно нарастил активность… Саммит в Казани продемонстрировал, что объединение из ограниченного блока трансформировалось в силу, имеющую международное политическое и финансовое влияние", - считает Хаммудан.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС
25 октября, 16:26
"БРИКС важен тем, что формирует новый многополярный миропорядок, способствуя ослаблению гегемонии западных стран и традиционных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк", - добавил он.
По словам эксперта, планы БРИКС ввести единую платежную систему могут снизить негативное влияние западных санкций против ряда стран. При этом он подчеркнул, что "судьбоносные решения, такие как, к примеру, принятие (единой - ред.) новой валюты, требуют выполнения их на деле и абсолютной поддержки" со стороны стран-участниц БРИКС, чтобы противостоять гегемонии доллара в мировой экономике.
Как считает аналитик, деятельность БРИКС также способна "укрепить мировую безопасность через сотрудничество в таких сферах, как борьба с терроризмом и киберпреступлениями, предоставить альтернативу системе безопасности, ведомой Вашингтоном и Западом, и снизить зависимость ряда стран от западных организаций, таких как НАТО".
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Саммит БРИКС получил необычно большое освещение на Западе, заявил эксперт
25 октября, 19:30
Лидеры стран БРИКС на саммите организации в Казани 22-24 октября договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Председатель КНР Си Цзиньпин , президент РФ Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии совместного фотографирования лидеров БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
"Пойти на уступки". В Германии выступили с заявлением к Западу из-за БРИКС
Вчера, 07:31
 
В миреКазаньРоссияБРИКСМВФВсемирный банкСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала