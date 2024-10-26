https://ria.ru/20241026/briks-1980205066.html
Эксперт пояснил, как саммит БРИКС показал невозможность изолировать Россию
Эксперт пояснил, как саммит БРИКС показал невозможность изолировать Россию - РИА Новости, 26.10.2024
Эксперт пояснил, как саммит БРИКС показал невозможность изолировать Россию
Саммит БРИКС показал, что США и Европе не удалось изолировать Россию, напротив, она является мировым лидером, заявил РИА Новости аргентинский аналитик и посол... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:32
2024-10-26T04:32
2024-10-26T04:32
в мире
россия
европа
брикс
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979841163_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_c5ad8589d3de30542ba277573f06b7ff.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС показал, что США и Европе не удалось изолировать Россию, напротив, она является мировым лидером, заявил РИА Новости аргентинский аналитик и посол российского общества "Знание" Кристиан Ламеса. "Вопреки попыткам США и Европы изолировать Россию посредством санкций и других сдерживающих мер, саммит БРИКС, прошедший в Казани, доказал, что Россия не только не изолирована, но является настоящим мировым лидером вместе с Китаем и другими странами, образующими группу", — сказал он. Ламеса добавил, что сила и потенциал группы БРИКС показывают, как Соединенные Штаты и Европа испытывают огромный страх потерять гегемонию и веру в то, что "Белый дом может править без каких-либо возражений остальным миром".По его словам, БРИКС, в отличие от США и Европы, представляет многополярный мир, в котором логика совершенно иная — это логика сотрудничества на взаимовыгодных условиях, уважение к культуре и традициям каждой страны. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241025/briks-1980171969.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979841163_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_068a1126d5a0c9669429d2aa2d4ad699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, брикс, сша
В мире, Россия, Европа, БРИКС, США
Эксперт пояснил, как саммит БРИКС показал невозможность изолировать Россию
Эксперт Ламеса: США и Европа опасаются потерять гегемонию
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС показал, что США и Европе не удалось изолировать Россию, напротив, она является мировым лидером, заявил РИА Новости аргентинский аналитик и посол российского общества "Знание" Кристиан Ламеса.
"Вопреки попыткам США и Европы изолировать Россию посредством санкций и других сдерживающих мер, саммит БРИКС, прошедший в Казани, доказал, что Россия не только не изолирована, но является настоящим мировым лидером вместе с Китаем и другими странами, образующими группу", — сказал он.
Ламеса добавил, что сила и потенциал группы БРИКС показывают, как Соединенные Штаты и Европа испытывают огромный страх потерять гегемонию и веру в то, что "Белый дом может править без каких-либо возражений остальным миром".
По его словам, БРИКС, в отличие от США и Европы, представляет многополярный мир, в котором логика совершенно иная — это логика сотрудничества на взаимовыгодных условиях, уважение к культуре и традициям каждой страны.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.