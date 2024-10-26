https://ria.ru/20241026/briks-1980205066.html

Эксперт пояснил, как саммит БРИКС показал невозможность изолировать Россию

Эксперт пояснил, как саммит БРИКС показал невозможность изолировать Россию - РИА Новости, 26.10.2024

Эксперт пояснил, как саммит БРИКС показал невозможность изолировать Россию

Саммит БРИКС показал, что США и Европе не удалось изолировать Россию, напротив, она является мировым лидером, заявил РИА Новости аргентинский аналитик и посол... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:32

2024-10-26T04:32

2024-10-26T04:32

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС показал, что США и Европе не удалось изолировать Россию, напротив, она является мировым лидером, заявил РИА Новости аргентинский аналитик и посол российского общества "Знание" Кристиан Ламеса. "Вопреки попыткам США и Европы изолировать Россию посредством санкций и других сдерживающих мер, саммит БРИКС, прошедший в Казани, доказал, что Россия не только не изолирована, но является настоящим мировым лидером вместе с Китаем и другими странами, образующими группу", — сказал он. Ламеса добавил, что сила и потенциал группы БРИКС показывают, как Соединенные Штаты и Европа испытывают огромный страх потерять гегемонию и веру в то, что "Белый дом может править без каких-либо возражений остальным миром".По его словам, БРИКС, в отличие от США и Европы, представляет многополярный мир, в котором логика совершенно иная — это логика сотрудничества на взаимовыгодных условиях, уважение к культуре и традициям каждой страны. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241025/briks-1980171969.html

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в мире, россия, европа, брикс, сша