https://ria.ru/20241026/botchvey-1980199724.html

Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации

Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации - РИА Новости, 26.10.2024

Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации

Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации. Об РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:19

2024-10-26T02:19

2024-10-26T02:26

в мире

гана

великобритания

мозамбик

содружество наций

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Х"Сегодня... главы правительств стран Содружества выбрали достопочтенную Ширли Айоркор Ботчвей, в настоящее время являющуюся министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы, в качестве нового генерального секретаря Содружества", — говорится в сообщении. Содружество наций — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.

https://ria.ru/20241023/britaniya-1979555768.html

гана

великобритания

мозамбик

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гана, великобритания, мозамбик, содружество наций