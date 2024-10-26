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Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации - РИА Новости, 26.10.2024
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02:19 26.10.2024 (обновлено: 02:26 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/botchvey-1980199724.html
Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации
Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации - РИА Новости, 26.10.2024
Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации
Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации. Об РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:19
2024-10-26T02:26
в мире
гана
великобритания
мозамбик
содружество наций
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Х"Сегодня... главы правительств стран Содружества выбрали достопочтенную Ширли Айоркор Ботчвей, в настоящее время являющуюся министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы, в качестве нового генерального секретаря Содружества", — говорится в сообщении. Содружество наций — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
https://ria.ru/20241023/britaniya-1979555768.html
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в мире, гана, великобритания, мозамбик, содружество наций
В мире, Гана, Великобритания, Мозамбик, Содружество наций
Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации

Глава МИД Ганы Ботчвей стала новым генсеком Содружества наций

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей
Министр иностранных дел Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Х
"Сегодня... главы правительств стран Содружества выбрали достопочтенную Ширли Айоркор Ботчвей, в настоящее время являющуюся министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы, в качестве нового генерального секретаря Содружества", — говорится в сообщении.
Содружество наций — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
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