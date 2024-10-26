Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации
Глава МИД Ганы Ботчвей стала новым генсеком Содружества наций
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей
Министр иностранных дел Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Х
"Сегодня... главы правительств стран Содружества выбрали достопочтенную Ширли Айоркор Ботчвей, в настоящее время являющуюся министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы, в качестве нового генерального секретаря Содружества", — говорится в сообщении.
Содружество наций — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
СМИ раскрыли, на кого союзники Лондона променяли Британию
23 октября, 14:04