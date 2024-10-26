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"Пал под натиском SpaceХ". Boeing теряет свой космический бизнес - РИА Новости, 26.10.2024
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04:09 26.10.2024 (обновлено: 06:05 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/boeing-1980202714.html
"Пал под натиском SpaceХ". Boeing теряет свой космический бизнес
"Пал под натиском SpaceХ". Boeing теряет свой космический бизнес - РИА Новости, 26.10.2024
"Пал под натиском SpaceХ". Boeing теряет свой космический бизнес
Американская корпорация Boeing, которая участвовала в легендарных космических проектах, включая миссии астронавтов Apollo и создание космической станции,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:09
2024-10-26T06:05
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская корпорация Boeing, которая участвовала в легендарных космических проектах, включая миссии астронавтов Apollo и создание космической станции, намерена продать весь свой космический бизнес из-за тяжелого финансового положения. К тому же последние годы SpaceX вытеснила Boeing с должности ведущего партнера NASA, пишет Wall Street Journal. "Boeing столкнулся с серьезным финансовым кризисом. Ее крупнейший профсоюз отклонил два контрактных предложения и продлил забастовку, которая остановила производство большей части самолетов", — говорится статье.В материале также отмечается, что в последние годы корпорация терпит частые провалы в рамках космической программы, которая ведется совместно с NASA."В NASA недавно решили, что два астронавта будут несколько месяцев ждать возвращения с МКС на корабле SpaceX после того, как возникли проблемы во время первого полета в космос на корабле Starliner", — отмечается в публикации.Сотрудники NASA в течение многих лет надеялись, что Starliner сможет перевозить астронавтов на космическую станцию ​​и обратно, что даст агентству второй вид космического транспорт после Crew Dragon от SpaceX.Ранее глава корпорации Boeing сообщил, что компания в ближайшие месяцы сократит 10% персонала, включая руководителей, из-за сложностей в бизнесе. По его словам, бизнес Boeing оказался в "сложной позиции", при которой "тяжело преувеличивать общие вызовы", среди которых он перечислил задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter.
https://ria.ru/20240919/boeing-1973599157.html
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"Пал под натиском SpaceХ". Boeing теряет свой космический бизнес

WSJ: Boeing намерен продать свой космический бизнес

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская корпорация Boeing, которая участвовала в легендарных космических проектах, включая миссии астронавтов Apollo и создание космической станции, намерена продать весь свой космический бизнес из-за тяжелого финансового положения. К тому же последние годы SpaceX вытеснила Boeing с должности ведущего партнера NASA, пишет Wall Street Journal.
"Boeing столкнулся с серьезным финансовым кризисом. Ее крупнейший профсоюз отклонил два контрактных предложения и продлил забастовку, которая остановила производство большей части самолетов", — говорится статье.
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В материале также отмечается, что в последние годы корпорация терпит частые провалы в рамках космической программы, которая ведется совместно с NASA.
"В NASA недавно решили, что два астронавта будут несколько месяцев ждать возвращения с МКС на корабле SpaceX после того, как возникли проблемы во время первого полета в космос на корабле Starliner", — отмечается в публикации.
Сотрудники NASA в течение многих лет надеялись, что Starliner сможет перевозить астронавтов на космическую станцию ​​и обратно, что даст агентству второй вид космического транспорт после Crew Dragon от SpaceX.
Ранее глава корпорации Boeing сообщил, что компания в ближайшие месяцы сократит 10% персонала, включая руководителей, из-за сложностей в бизнесе. По его словам, бизнес Boeing оказался в "сложной позиции", при которой "тяжело преувеличивать общие вызовы", среди которых он перечислил задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter.
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