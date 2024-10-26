https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980217430.html

Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами

Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 26.10.2024

Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами

Российские военные минувшей ночью перехватили 17 украинских дронов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:02

2024-10-26T08:02

2024-10-26T09:46

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

курская область

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили 17 украинских дронов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области", — уточнили в ведомстве.Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что на местах падений работают оперативные службы, пострадавших и разрушений нет.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html

орловская область

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, россия, курская область, брянская область, безопасность