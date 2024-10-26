https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980217430.html
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 26.10.2024
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами
Российские военные минувшей ночью перехватили 17 украинских дронов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:02
2024-10-26T08:02
2024-10-26T09:46
специальная военная операция на украине
орловская область
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курская область
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили 17 украинских дронов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области", — уточнили в ведомстве.Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что на местах падений работают оперативные службы, пострадавших и разрушений нет.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, россия, курская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Курская область, Брянская область, Безопасность
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами
ПВО сбила 17 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями