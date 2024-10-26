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Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:02 26.10.2024 (обновлено: 09:46 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/bespilotniki-1980217430.html
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами - РИА Новости, 26.10.2024
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами
Российские военные минувшей ночью перехватили 17 украинских дронов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:02
2024-10-26T09:46
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
курская область
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили 17 украинских дронов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области", — уточнили в ведомстве.Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что на местах падений работают оперативные службы, пострадавших и разрушений нет.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
орловская область
россия
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орловская область, россия, курская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Курская область, Брянская область, Безопасность
Силы ПВО сбили 17 дронов над четырьмя регионами

ПВО сбила 17 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили 17 украинских дронов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области", — уточнили в ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что на местах падений работают оперативные службы, пострадавших и разрушений нет.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьРоссияКурская областьБрянская областьБезопасность
 
 
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