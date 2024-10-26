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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 26.10.2024 (обновлено: 19:59 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980287957.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:43
2024-10-26T19:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области дрон ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
«
"Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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