https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980287957.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:43
2024-10-26T19:43
2024-10-26T19:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области дрон ВСУ