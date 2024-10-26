https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html

Российские специалисты посадили американский беспилотник

Российские специалисты посадили американский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024

Российские специалисты посадили американский беспилотник

Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:37

2024-10-26T07:37

2024-10-26T09:54

специальная военная операция на украине

технологии

сша

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980222980_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f2ebfbda7c68585ee2b71e5ebec7a21.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА. "Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника "птички" не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в одном квадрате с RQ-20 в воздухе находилась еще одна цель, которая была сбита из стрелкового оружия. "В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА "Баба-яга". Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами", — рассказал специалист.

https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html

https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952085638.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

БПЛА RQ-20 Puma попала в распоряжение российских специалистов Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов. РИА Новости показывает его внутреннее устройство и компоненты. 2024-10-26T07:37 true PT2M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, безопасность