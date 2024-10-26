https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
Российские специалисты посадили американский беспилотник
Российские специалисты посадили американский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
Российские специалисты посадили американский беспилотник
Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:37
2024-10-26T07:37
2024-10-26T09:54
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА. "Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника "птички" не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в одном квадрате с RQ-20 в воздухе находилась еще одна цель, которая была сбита из стрелкового оружия. "В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА "Баба-яга". Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами", — рассказал специалист.
https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html
https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952085638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980222980_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee1778ae64c962a4641600333cfbd85f.jpg
БПЛА RQ-20 Puma попала в распоряжение российских специалистов
Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов. РИА Новости показывает его внутреннее устройство и компоненты.
2024-10-26T07:37
true
PT2M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Безопасность
Российские специалисты посадили американский беспилотник
БПЛА RQ-20 Puma производства США попал в распоряжение российских специалистов
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА.
"Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника "птички" не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в одном квадрате с RQ-20 в воздухе находилась еще одна цель, которая была сбита из стрелкового оружия.
"В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА "Баба-яга". Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами", — рассказал специалист.