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Российские специалисты посадили американский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 26.10.2024 (обновлено: 09:54 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
Российские специалисты посадили американский беспилотник
Российские специалисты посадили американский беспилотник - РИА Новости, 26.10.2024
Российские специалисты посадили американский беспилотник
Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:37
2024-10-26T09:54
специальная военная операция на украине
технологии
сша
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА. "Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника "птички" не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в одном квадрате с RQ-20 в воздухе находилась еще одна цель, которая была сбита из стрелкового оружия. "В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА "Баба-яга". Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами", — рассказал специалист.
https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html
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353
60
353
60
БПЛА RQ-20 Puma попала в распоряжение российских специалистов
Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов. РИА Новости показывает его внутреннее устройство и компоненты.
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РИА Новости
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технологии, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Безопасность
Российские специалисты посадили американский беспилотник

БПЛА RQ-20 Puma производства США попал в распоряжение российских специалистов

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Электроника БПЛА RQ-20 Puma производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА.
"Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 Puma производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника "птички" не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними", — рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что в одном квадрате с RQ-20 в воздухе находилась еще одна цель, которая была сбита из стрелкового оружия.
"В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА "Баба-яга". Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами", — рассказал специалист.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСШАБезопасность
 
 
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