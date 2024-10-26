https://ria.ru/20241026/astronavt-1980202181.html

Астронавту NASA потребовалась госпитализация после возвращения на Землю

Астронавту NASA потребовалась госпитализация после возвращения на Землю - РИА Новости, 26.10.2024

Астронавту NASA потребовалась госпитализация после возвращения на Землю

После благополучного приводнения на Земле в рамках миссии SpaceX Crew-8 NASA в пятницу у астронавта NASA возникли проблемы со здоровьем, сообщило Национальное... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:27

2024-10-26T03:27

2024-10-26T09:54

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. После благополучного приводнения на Земле в рамках миссии SpaceX Crew-8 NASA в пятницу у астронавта NASA возникли проблемы со здоровьем, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA."Астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс, а также космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин были доставлены вместе в медцентр Ascension Sacred Heart Pensacola во Флориде. После медицинского обследования в больнице трое членов экипажа покинули Пенсаколу и прибыли в Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне. Единственный астронавт, который остается в медцентре, находится в стабильном состоянии под наблюдением в качестве меры предосторожности", — сказано в сообщении.Для защиты медицинской конфиденциальности члена экипажа конкретные данные о состоянии или личности человека не разглашаются. Во время плановых медицинских осмотров была запрошена дополнительная оценка членов экипажа из соображений предосторожности. Члены экипажа Crew-8 приводнились на борту космического корабля Dragon недалеко от Пенсаколы, во Флориде, чтобы завершить 235-дневную миссию, 232 дня из которой они провели на борту Международной космической станции (МКС), проводя научные исследования, добавили в NASA.25 октября в "Роскосмосе" сообщили, что американский космический корабль Crew Dragon с тремя астронавтами США и российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернулся на Землю.

https://ria.ru/20241004/astronavt-1976436532.html

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наса, космос, космос - риа наука, флорида, земля, роскосмос, александр гребенкин