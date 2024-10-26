https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html
В России арестовали имущество сына Порошенко
В России арестовали имущество сына Порошенко - РИА Новости, 26.10.2024
В России арестовали имущество сына Порошенко
Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:27
2024-10-26T07:27
2024-10-26T07:27
россия
петр порошенко
алексей порошенко
дмитрий аристов
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Согласно банку данных, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года. Производством Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы. В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.
https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петр порошенко, алексей порошенко, дмитрий аристов, происшествия
Россия, Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Дмитрий Аристов, Происшествия
В России арестовали имущество сына Порошенко
Судебные приставы арестовали имущество сына Порошенко Алексея