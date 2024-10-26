https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html

В России арестовали имущество сына Порошенко

В России арестовали имущество сына Порошенко - РИА Новости, 26.10.2024

В России арестовали имущество сына Порошенко

Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:27

2024-10-26T07:27

2024-10-26T07:27

россия

петр порошенко

алексей порошенко

дмитрий аристов

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Согласно банку данных, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года. Производством Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы. В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.

https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, петр порошенко, алексей порошенко, дмитрий аристов, происшествия