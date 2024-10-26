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В России арестовали имущество сына Порошенко - РИА Новости, 26.10.2024
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07:27 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html
В России арестовали имущество сына Порошенко
В России арестовали имущество сына Порошенко - РИА Новости, 26.10.2024
В России арестовали имущество сына Порошенко
Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:27
2024-10-26T07:27
россия
петр порошенко
алексей порошенко
дмитрий аристов
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ. Согласно банку данных, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года. Производством Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы. В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.
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россия, петр порошенко, алексей порошенко, дмитрий аристов, происшествия
Россия, Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Дмитрий Аристов, Происшествия
В России арестовали имущество сына Порошенко

Судебные приставы арестовали имущество сына Порошенко Алексея

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея в России, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств ФССП РФ.
Согласно банку данных, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года. Производством Алексея Порошенко занимается особый отдел в ФССП - главное межрегиональное (специализированное) управление службы.
В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики, которая принадлежит Петру Порошенко.
Липецкая кондитерская фабрика Roshen - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России
1 июля, 03:02
 
РоссияПетр ПорошенкоАлексей ПорошенкоДмитрий АристовПроисшествия
 
 
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