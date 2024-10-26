https://ria.ru/20241026/aleksandropol-1980240991.html

Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Российские военные освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024

Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:26

2024-10-26T12:26

2024-10-26T13:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Кроме того, группировка ударила по формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово. Также отражена контратака штурмовой группы ВСУ.Противник на этом участке линии боевого соприкосновения потерял более 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119 и британское орудие L119. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность