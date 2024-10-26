Российские военные освободили Александрополь в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Александрополь в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Александрополь в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Александрополь в ДНР
Александрополь — освобождение этого села позволяет выйти к естественной преграде — Кураховскому водохранилищу. За ним, по всей видимости, ВСУ попытаются оборудовать новую линию обороны.
Кроме того, группировка ударила по формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово. Также отражена контратака штурмовой группы ВСУ.
Противник на этом участке линии боевого соприкосновения потерял более 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119 и британское орудие L119. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.