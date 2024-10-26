Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 26.10.2024 (обновлено: 13:30 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/aleksandropol-1980240991.html
Российские военные освободили Александрополь в ДНР
Российские военные освободили Александрополь в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024
Российские военные освободили Александрополь в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:26
2024-10-26T13:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Кроме того, группировка ударила по формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово. Также отражена контратака штурмовой группы ВСУ.Противник на этом участке линии боевого соприкосновения потерял более 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119 и британское орудие L119. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_2482cad4fa6fa983fde5e586b1521644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Александрополь в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Александрополь, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Александрополь в ДНР
Южная группировка войск освободила село Александрополь в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Александрополь в ДНР

Александрополь — освобождение этого села позволяет выйти к естественной преграде — Кураховскому водохранилищу. За ним, по всей видимости, ВСУ попытаются оборудовать новую линию обороны.

Кроме того, группировка ударила по формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово. Также отражена контратака штурмовой группы ВСУ.
Противник на этом участке линии боевого соприкосновения потерял более 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, американское орудие М119 и британское орудие L119. Уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине
Вчера, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала