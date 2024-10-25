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Спасенные животные из Курской области освоились в Московском зоопарке - РИА Новости, 25.10.2024
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17:12 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/zoopark-1980133017.html
Спасенные животные из Курской области освоились в Московском зоопарке
Спасенные животные из Курской области освоились в Московском зоопарке - РИА Новости, 25.10.2024
Спасенные животные из Курской области освоились в Московском зоопарке
Животные, которых в августе помог вывезти из Курской области Московский зоопарк, освоились на новом месте и обеспечены всем необходимым, сообщается в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:12
2024-10-25T17:12
общество
курская область
россия
брянская область
владимир путин
светлана акулова
валерий герасимов
московский зоопарк
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Животные, которых в августе помог вывезти из Курской области Московский зоопарк, освоились на новом месте и обеспечены всем необходимым, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что столичный зоосад в августе помог вывезти часть животных из приюта в Курской области из-за нападения ВСУ, 300 питомцев находились недалеко от зоны, подвергшейся террористической атаке. "Несколько десятков хвостатых друзей разместили в подмосковном подразделении зоопарка. Благодаря заботе наших сотрудников и помощи неравнодушных граждан животные освоились на новом месте, им привезли достаточное количество кормов и ветеринарных препаратов", - говорится в сообщении зоосада. В зоопарке рассказали, что для собак изготовлено 100 деревянных лотков-лежанок, их уже привезли питомцам. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241013/medved-1977827210.html
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общество, курская область, россия, брянская область, владимир путин, светлана акулова, валерий герасимов, московский зоопарк, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Светлана Акулова, Валерий Герасимов, Московский зоопарк, Вооруженные силы Украины
Спасенные животные из Курской области освоились в Московском зоопарке

Московский зоопарк: спасенные животные из Курской области уже освоились

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВетеринары с питомцами пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области
Ветеринары с питомцами пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ветеринары с питомцами пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Животные, которых в августе помог вывезти из Курской области Московский зоопарк, освоились на новом месте и обеспечены всем необходимым, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала, что столичный зоосад в августе помог вывезти часть животных из приюта в Курской области из-за нападения ВСУ, 300 питомцев находились недалеко от зоны, подвергшейся террористической атаке.
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"Несколько десятков хвостатых друзей разместили в подмосковном подразделении зоопарка. Благодаря заботе наших сотрудников и помощи неравнодушных граждан животные освоились на новом месте, им привезли достаточное количество кормов и ветеринарных препаратов", - говорится в сообщении зоосада.
В зоопарке рассказали, что для собак изготовлено 100 деревянных лотков-лежанок, их уже привезли питомцам.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинСветлана АкуловаВалерий ГерасимовМосковский зоопаркВооруженные силы Украины
 
 
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