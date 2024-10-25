https://ria.ru/20241025/znakomstva-1980019663.html

Исследование VK Знакомств: онлайн-пары съезжаются быстрее

Исследование VK Знакомств: онлайн-пары съезжаются быстрее - РИА Новости, 25.10.2024

Исследование VK Знакомств: онлайн-пары съезжаются быстрее

VK Знакомства вместе с сервисом Домклик провели опрос среди пользователей ВКонтакте о совместном проживании. Исследование показало, что познакомившиеся в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:26

2024-10-25T12:26

2024-10-25T12:26

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МОСКВА, 25 окт - Пресс-служба ВКонтакте. VK Знакомства вместе с сервисом Домклик провели опрос среди пользователей ВКонтакте о совместном проживании. Исследование показало, что познакомившиеся в интернете пары съезжаются на два месяца быстрее, чем те, что встретились в офлайне. Среди главных плюсов совместной жизни респонденты выделили: создание семейного уюта, совместное планирование будущего и возможность проводить больше времени вместе.69% опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет познакомились офлайн, 31% — в интернете. Среди интернет-пар 26% нашли друг друга в VK Знакомствах. Большинство респондентов считают, что для принятия решения о совместном проживании достаточно 7 месяцев. В итоге онлайн-пары съезжаются спустя 9 месяцев после знакомства, офлайн-пары — через 11.Респонденты назвали топ плюсов совместного проживания:Среди познакомившихся онлайн больше тех, кто выше всего ценит возможность проводить время вместе — об этом заявили 46% опрошенных.Чаще местом совместного проживания становится жильё мужчин: у 31% собственные квартиры, 27% снимают. На совместно купленных квадратах живут 15% опрошенных.Исследование показало, что только для 36% опрошенных важно наличие у партнёра собственной квартиры, 64% посчитали иначе. Среди мужчин 85% заявили, что наличие своей жилплощади для них роли не играет, с ними согласились 56% женщин.Наиболее важными факторами выбора совместного жилья 50% респондентов назвали безопасное расположение и хорошую инфраструктуру; 40% — простор, светлые комнаты и комфорт; 39% — уютную общую зону с мебелью для общения и отдыха.VK Знакомства — сервис, которые помогает найти пару для романтического общения и выстраивать диалог с новыми людьми. Летом 2024 года VK Знакомства достигли показателя 1 миллиона мэтчей в сутки, количество активных пользователей в сентябре — более 4 миллионов человек.Домклик от Сбера — сервис полного цикла в сфере недвижимости, который помогает оптимально и комфортно решать вопросы как клиентам и агентам, так и застройщикам. Каждый месяц Домклик посещает более 20 млн пользователей, он входит в топ самых популярных ресурсов в категории недвижимости в России.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы