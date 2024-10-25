https://ria.ru/20241025/zemletryasenie-1979985098.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2024

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:45

2024-10-25T10:45

2024-10-25T10:45

тихий океан

шикотан

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано 25 октября в 17.31 (9.31 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 78 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 58 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, землетрясение силой 3 балла могли ощутить на Шикотане. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20241024/kurily-1979702043.html

тихий океан

шикотан

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тихий океан, шикотан, елена семенова, происшествия