https://ria.ru/20241025/zemletryasenie-1979985098.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2024
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:45
2024-10-25T10:45
2024-10-25T10:45
тихий океан
шикотан
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано 25 октября в 17.31 (9.31 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 78 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 58 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, землетрясение силой 3 балла могли ощутить на Шикотане. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241024/kurily-1979702043.html
тихий океан
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тихий океан, шикотан, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8