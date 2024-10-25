https://ria.ru/20241025/zakharova-1980167099.html

Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР

Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР - РИА Новости, 25.10.2024

Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР

Договор России и КНДР является бессрочным, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:20

2024-10-25T19:20

2024-10-25T19:20

россия

пхеньян

мария захарова

владимир путин

оон

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Договор России и КНДР является бессрочным, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Завершающим этапом процесса ратификации станет обмен с корейской стороной ратификационными грамотами, с этого момента договор между Россией и КНДР получит юридическую силу. Договор является бессрочным", - сказала она. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, мария захарова, владимир путин, оон, в мире, кндр (северная корея)