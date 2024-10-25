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Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
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19:20 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/zakharova-1980167099.html
Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР
Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР - РИА Новости, 25.10.2024
Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР
Договор России и КНДР является бессрочным, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:20
2024-10-25T19:20
россия
пхеньян
мария захарова
владимир путин
оон
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Договор России и КНДР является бессрочным, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Завершающим этапом процесса ратификации станет обмен с корейской стороной ратификационными грамотами, с этого момента договор между Россией и КНДР получит юридическую силу. Договор является бессрочным", - сказала она. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241025/zakharova-1980162850.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, мария захарова, владимир путин, оон, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Мария Захарова, Владимир Путин, ООН, В мире, КНДР (Северная Корея)
Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора России и КНДР

Захарова: договор России и КНДР является бессрочным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Договор России и КНДР является бессрочным, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Завершающим этапом процесса ратификации станет обмен с корейской стороной ратификационными грамотами, с этого момента договор между Россией и КНДР получит юридическую силу. Договор является бессрочным", - сказала она.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Захарова рассказала подробности договора о партнерстве между Россией и КНДР
Вчера, 19:13
 
РоссияПхеньянМария ЗахароваВладимир ПутинООНВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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