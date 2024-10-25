https://ria.ru/20241025/yanovskiy-1980065908.html

Суд арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве

Суд арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024

Суд арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве

Никулинский суд Москве арестовал на два месяца экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:53

2024-10-25T13:53

2024-10-25T14:08

россия

москва

происшествия

анатолий яновский

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москве арестовал на два месяца экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Яновскому Анатолию Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - огласила решение судья Наталия Фигурина.Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, поскольку Яновскому "это принесёт страдания". Кроме того, она указала на положительные характеристики, множество госнаград и ряд хронических заболеваний экс-чиновника.Вину Яновский не признает.Ранее в пятницу этот же суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, который обвиняется не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме".Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщало МВД.В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве. Были задержаны Мочальников, Яновский и двое заместителей директора бюджетного учреждения.

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https://ria.ru/20241024/zampred-1979818986.html

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Экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский в зале суда Суд в Москве арестовал до конца декабря экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. 2024-10-25T13:53 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, москва, происшествия, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)