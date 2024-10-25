https://ria.ru/20241025/yanovskiy-1980065908.html
Суд арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве
Суд арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024
Суд арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве
Никулинский суд Москве арестовал на два месяца экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:53
2024-10-25T13:53
2024-10-25T14:08
россия
москва
происшествия
анатолий яновский
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москве арестовал на два месяца экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Яновскому Анатолию Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - огласила решение судья Наталия Фигурина.Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, поскольку Яновскому "это принесёт страдания". Кроме того, она указала на положительные характеристики, множество госнаград и ряд хронических заболеваний экс-чиновника.Вину Яновский не признает.Ранее в пятницу этот же суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, который обвиняется не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме".Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщало МВД.В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве. Были задержаны Мочальников, Яновский и двое заместителей директора бюджетного учреждения.
https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html
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Экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский в зале суда
Суд в Москве арестовал до конца декабря экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
2024-10-25T13:53
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РИА Новости
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россия, москва, происшествия, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Москва, Происшествия, Анатолий Яновский, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Суд арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве
Суд в Москве арестовал экс-замминистра Яновского, обвиняемого в мошенничестве
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москве арестовал на два месяца экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Яновскому Анатолию Борисовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", - огласила решение судья Наталия Фигурина.
Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, поскольку Яновскому "это принесёт страдания". Кроме того, она указала на положительные характеристики, множество госнаград и ряд хронических заболеваний экс-чиновника.
Вину Яновский не признает.
Ранее в пятницу этот же суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова
, который обвиняется не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго
заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме".
Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщало МВД.
В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве. Были задержаны Мочальников, Яновский и двое заместителей директора бюджетного учреждения.