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Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве

Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024

Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве

Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что не признает вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы, РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:44

2024-10-25T13:44

2024-10-25T14:08

происшествия

россия

москва

анатолий яновский

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что не признает вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. "Что касается сути обвинений в мой адрес, то они являются безосновательными и не имеют ко мне никакого отношения", - ответил Яновский на вопрос, понятно ли ему обвинение. Ранее в пятницу этот же суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, который обвиняется не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский в зале суда Суд в Москве арестовал до конца декабря экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости. 2024-10-25T13:44 true PT0M29S

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происшествия, россия, москва, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)