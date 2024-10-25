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Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024
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13:44 25.10.2024 (обновлено: 14:08 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/yanovskiy-1980060287.html
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве
Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что не признает вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы, РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:44
2024-10-25T14:08
происшествия
россия
москва
анатолий яновский
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что не признает вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. "Что касается сути обвинений в мой адрес, то они являются безосновательными и не имеют ко мне никакого отношения", - ответил Яновский на вопрос, понятно ли ему обвинение. Ранее в пятницу этот же суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, который обвиняется не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский в зале суда
Суд в Москве арестовал до конца декабря экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, россия, москва, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
Происшествия, Россия, Москва, Анатолий Яновский, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве

Экс-замминистра энергетики Яновский не признал в суде вину в мошенничестве

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что не признает вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.
"Что касается сути обвинений в мой адрес, то они являются безосновательными и не имеют ко мне никакого отношения", - ответил Яновский на вопрос, понятно ли ему обвинение.
Ранее в пятницу этот же суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, который обвиняется не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.
Задержание подозреваемого в мошенничестве замминистра энергетики России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова
Вчера, 09:47
 
ПроисшествияРоссияМоскваАнатолий ЯновскийСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)
 
 
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