https://ria.ru/20241025/yanovskiy-1980060287.html
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 25.10.2024
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве
Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что не признает вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы, РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:44
2024-10-25T13:44
2024-10-25T14:08
происшествия
россия
москва
анатолий яновский
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что не признает вину в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. "Что касается сути обвинений в мой адрес, то они являются безосновательными и не имеют ко мне никакого отношения", - ответил Яновский на вопрос, понятно ли ему обвинение. Ранее в пятницу этот же суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, который обвиняется не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.
https://ria.ru/20241025/mvd-1979974442.html
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Экс-замминистра энергетики Анатолий Яновский в зале суда
Суд в Москве арестовал до конца декабря экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
2024-10-25T13:44
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происшествия, россия, москва, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
Происшествия, Россия, Москва, Анатолий Яновский, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)
Бывший замминистра энергетики Яновский не признал вину в мошенничестве
Экс-замминистра энергетики Яновский не признал в суде вину в мошенничестве