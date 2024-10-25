https://ria.ru/20241025/yanovskiy-1980038899.html

Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского

Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 25.10.2024

Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского

Никулинский суд Москве рассмотрит ходатайство следователя об аресте экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:01

2024-10-25T13:01

2024-10-25T13:06

происшествия

анатолий яновский

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

москва

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москве рассмотрит ходатайство следователя об аресте экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Анатолия Яновского", - сказала собеседница агентства.Яновский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.В пятницу суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, ему вменяется мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

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происшествия, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), москва, россия