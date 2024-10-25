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Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 25.10.2024
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13:01 25.10.2024 (обновлено: 13:06 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/yanovskiy-1980038899.html
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 25.10.2024
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского
Никулинский суд Москве рассмотрит ходатайство следователя об аресте экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:01
2024-10-25T13:06
происшествия
анатолий яновский
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
москва
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москве рассмотрит ходатайство следователя об аресте экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Анатолия Яновского", - сказала собеседница агентства.Яновский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.В пятницу суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, ему вменяется мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
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происшествия, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), москва, россия
Происшествия, Анатолий Яновский, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Москва, Россия
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского

Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики РФ Яновского

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАнатолий Яновский
Анатолий Яновский - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Анатолий Яновский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москве рассмотрит ходатайство следователя об аресте экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Анатолия Яновского", - сказала собеседница агентства.
Яновский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
В пятницу суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, ему вменяется мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
Задержание подозреваемого в мошенничестве замминистра энергетики России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Появилось видео задержания замминистра энергетики Мочальникова
Вчера, 09:47
 
ПроисшествияАнатолий ЯновскийСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)МоскваРоссия
 
 
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