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Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 25.10.2024
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского
Никулинский суд Москве рассмотрит ходатайство следователя об аресте экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:01
2024-10-25T13:01
2024-10-25T13:06
происшествия
анатолий яновский
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
москва
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москве рассмотрит ходатайство следователя об аресте экс-замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Анатолия Яновского", - сказала собеседница агентства.Яновский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.В пятницу суд отправил под домашний арест до 24 декабря замминистра энергетики Сергея Мочальникова, ему вменяется мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
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происшествия, анатолий яновский, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), москва, россия
Происшествия, Анатолий Яновский, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Москва, Россия
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики Яновского
Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-замминистра энергетики РФ Яновского