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В Киеве задержали чиновника, предложившего уклонисту отсрочку за взятку - РИА Новости, 25.10.2024
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19:29 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/vzyatka-1980171400.html
В Киеве задержали чиновника, предложившего уклонисту отсрочку за взятку
В Киеве задержали чиновника, предложившего уклонисту отсрочку за взятку - РИА Новости, 25.10.2024
В Киеве задержали чиновника, предложившего уклонисту отсрочку за взятку
Помощник начальника Подольского районного военкомата в Киеве предлагал военнообязанному за взятку избежать штрафов за нарушение правил воинского учета и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:29
2024-10-25T19:29
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МОСКВА, 25 окт – РАИ Новости. Помощник начальника Подольского районного военкомата в Киеве предлагал военнообязанному за взятку избежать штрафов за нарушение правил воинского учета и получить отсрочку от мобилизации, чиновник задержан, сообщили в пятницу в военкомате. "Задержан помощник начальника Подольского РТЦК и СП (районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы – ред.) в городе Киеве. Он за денежное вознаграждение предложил фигуранту в уголовном производстве избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Имя задержанного не называется, указывается лишь, что по делу ведутся следствия. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
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В мире, Киев, Украина, Москва, Россия
В Киеве задержали чиновника, предложившего уклонисту отсрочку за взятку

Киевский военкомат: задержан чиновник, предложивший уклонисту отсрочку за взятку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 окт – РАИ Новости. Помощник начальника Подольского районного военкомата в Киеве предлагал военнообязанному за взятку избежать штрафов за нарушение правил воинского учета и получить отсрочку от мобилизации, чиновник задержан, сообщили в пятницу в военкомате.
"Задержан помощник начальника Подольского РТЦК и СП (районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы – ред.) в городе Киеве. Он за денежное вознаграждение предложил фигуранту в уголовном производстве избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Также задержанный хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Имя задержанного не называется, указывается лишь, что по делу ведутся следствия.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
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