https://ria.ru/20241025/vzryvy--1980185336.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 25.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство РБК-Украина. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:21
2024-10-25T21:21
2024-10-25T21:21
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство РБК-Украина. "В Киеве взрывы, работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рбк (медиагруппа), вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев, россия, киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, РБК (медиагруппа), Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Киев, Россия, Киевская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
РБК-Украина: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги