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Более 5 млн рублей составят выплаты для контрактников Тульской области

Более 5 млн рублей составят выплаты для контрактников Тульской области - РИА Новости, 25.10.2024

Более 5 млн рублей составят выплаты для контрактников Тульской области

Размер единовременной выплаты в Тульской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили с 600... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:07

2024-10-25T15:07

2024-10-25T15:16

тульская область

россия

тульская область

дмитрий миляев

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ТУЛА, 25 окт – РИА Новости. Размер единовременной выплаты в Тульской области военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне специальной военной операции (СВО), увеличили с 600 тысяч до 2,1 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Принял решение увеличить сумму региональной выплаты до 2 миллионов 100 тысяч рублей. Наши граждане, подписавшие в Тульской области контракт с министерством обороны РФ с 25 октября и до 31 декабря 2024 года, получат разовую выплату - 2 миллиона 500 тысяч рублей (вместе с федеральной выплатой 400 тысяч рублей)", - говорится в сообщении. По словам главы региона, общая сумма выплат за первый год службы военнослужащим-контрактникам превысит 5 миллионов рублей, учитывая ежемесячное денежное довольствие.

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россия, тульская область, дмитрий миляев