https://ria.ru/20241025/vybory-1980058515.html

Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос

Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2024

Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос

Кандидат от Республиканской партии США Доналд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис получили одинаковое значение поддержки, каждого из них поддерживают... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:40

2024-10-25T13:40

2024-10-25T13:40

в мире

сша

камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии США Доналд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис получили одинаковое значение поддержки, каждого из них поддерживают почти 50% опрошенных американцев, следует из последнего опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College. По данным опроса, 48% респондентов готовы проголосовать за Трампа, и ровно столько же - за Харрис. Больше половины опрошенных, 52% , больше доверяют Трампу при решений вопросов экономики страны и иммиграции, в то время, как Харрис в этих вопросах доверяют только 45% и 43%. Что касается вопросов о политике абортов и демократии, 55% и 51% опрошенных считают, что Харрис "справится лучше" экс-президента. New York Times отмечает пессимистический взгляд опрошенных американцев, по поводу дел в стране. Только 28% считают, что США "движутся в правильном направлении" в политике. Опрос проводился с 20 по 23 октября, были опрошены 2516 американца по телефону. Погрешность результатов составляет 2,2 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241022/peskov-1979351014.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024