https://ria.ru/20241025/vybory-1980058515.html
Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос
Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2024
Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос
Кандидат от Республиканской партии США Доналд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис получили одинаковое значение поддержки, каждого из них поддерживают... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:40
2024-10-25T13:40
2024-10-25T13:40
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии США Доналд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис получили одинаковое значение поддержки, каждого из них поддерживают почти 50% опрошенных американцев, следует из последнего опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College. По данным опроса, 48% респондентов готовы проголосовать за Трампа, и ровно столько же - за Харрис. Больше половины опрошенных, 52% , больше доверяют Трампу при решений вопросов экономики страны и иммиграции, в то время, как Харрис в этих вопросах доверяют только 45% и 43%. Что касается вопросов о политике абортов и демократии, 55% и 51% опрошенных считают, что Харрис "справится лучше" экс-президента. New York Times отмечает пессимистический взгляд опрошенных американцев, по поводу дел в стране. Только 28% считают, что США "движутся в правильном направлении" в политике. Опрос проводился с 20 по 23 октября, были опрошены 2516 американца по телефону. Погрешность результатов составляет 2,2 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241022/peskov-1979351014.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5f34531a41b8c800c6a7d4f76637d39d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос
New York Times: и Трампа, и Харрис поддерживают почти 50% опрошенных
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Кандидат от Республиканской партии США Доналд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис получили одинаковое значение поддержки, каждого из них поддерживают почти 50% опрошенных американцев, следует из последнего опроса, проведенного газетой New York Times
совместно с исследовательским институтом Siena College.
По данным опроса, 48% респондентов готовы проголосовать за Трампа, и ровно столько же - за Харрис. Больше половины опрошенных, 52% , больше доверяют Трампу при решений вопросов экономики страны и иммиграции, в то время, как Харрис в этих вопросах доверяют только 45% и 43%. Что касается вопросов о политике абортов и демократии, 55% и 51% опрошенных считают, что Харрис "справится лучше" экс-президента.
New York Times отмечает пессимистический взгляд опрошенных американцев, по поводу дел в стране. Только 28% считают, что США "движутся в правильном направлении" в политике.
Опрос проводился с 20 по 23 октября, были опрошены 2516 американца по телефону. Погрешность результатов составляет 2,2 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.