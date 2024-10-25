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На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ
Широкомасштабное отступление ВСУ из Селидово говорит о том, что Украина проигрывает битву за Донбасс, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:13
2024-10-25T15:13
2024-10-25T15:28
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Широкомасштабное отступление ВСУ из Селидово говорит о том, что Украина проигрывает битву за Донбасс, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Приходится констатировать, что украинская оборона города Селидово, в котором ранее проживало 23 тысячи человек, терпит крах", — отметил он.По словам журналиста, появляется все больше визуальных доказательств широкомасштабного отступления ВСУ из города."Ни людей, ни оружия, ни боеприпасов. Украина проигрывает битву за Донбасс", — заключил он.Накануне силовые структуры ДНР сообщили РИА Новости, что часть солдат ВСУ спешно покидает окрестности населенного пункта, но очаги сопротивления остаются.Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл кураховской группировки украинских войск.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
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Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ
Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ.
2024-10-25T15:13
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, ДНР, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ
Репке заявил о широкомасштабном отступлении ВСУ в ДНР