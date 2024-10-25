Рейтинг@Mail.ru
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 25.10.2024 (обновлено: 15:28 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/vsu-1980090328.html
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ
Широкомасштабное отступление ВСУ из Селидово говорит о том, что Украина проигрывает битву за Донбасс, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:13
2024-10-25T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
днр
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979918906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c5859a94701c050cb482cc2174b9109.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Широкомасштабное отступление ВСУ из Селидово говорит о том, что Украина проигрывает битву за Донбасс, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Приходится констатировать, что украинская оборона города Селидово, в котором ранее проживало 23 тысячи человек, терпит крах", — отметил он.По словам журналиста, появляется все больше визуальных доказательств широкомасштабного отступления ВСУ из города."Ни людей, ни оружия, ни боеприпасов. Украина проигрывает битву за Донбасс", — заключил он.Накануне силовые структуры ДНР сообщили РИА Новости, что часть солдат ВСУ спешно покидает окрестности населенного пункта, но очаги сопротивления остаются.Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл кураховской группировки украинских войск.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980069758.html
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ
Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ.
2024-10-25T15:13
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979918906_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02c2f780f1d1a33cdda4d5c82cef45cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, днр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, ДНР, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Западе заявили о широкомасштабном отступлении ВСУ

Репке заявил о широкомасштабном отступлении ВСУ в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Широкомасштабное отступление ВСУ из Селидово говорит о том, что Украина проигрывает битву за Донбасс, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Приходится констатировать, что украинская оборона города Селидово, в котором ранее проживало 23 тысячи человек, терпит крах", — отметил он.
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вэнс сделал трудное признание об Украине
Вчера, 14:02
По словам журналиста, появляется все больше визуальных доказательств широкомасштабного отступления ВСУ из города.
«
"Ни людей, ни оружия, ни боеприпасов. Украина проигрывает битву за Донбасс", — заключил он.
Накануне силовые структуры ДНР сообщили РИА Новости, что часть солдат ВСУ спешно покидает окрестности населенного пункта, но очаги сопротивления остаются.
Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл кураховской группировки украинских войск.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
"Затишье закончилось". На Украине призвали ВСУ отступать из важного города
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияДНРВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала