https://ria.ru/20241025/vsu-1980012981.html

В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи

В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи - РИА Новости, 25.10.2024

В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи

Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:04

2024-10-25T12:04

2024-10-25T12:04

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

hyundai creta

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Продолжается расследование многочисленных преступлений украинской стороны против жителей Мариуполя. Вскоре перед судом предстанут военнослужащие 55-й бригады ВСУ Фроликов, Воскобойник и их пятеро сослуживцев. По данным следствия, в 2022 году они обстреляли школу, где велась раздача гуманитарной помощи и находились более 200 человек. В результате двое мирных жителей погибли, а несовершеннолетний получил ранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что целенаправленные обстрелы этими военнослужащими гражданских объектов повлекли ущерб в 470 миллионов рублей. Кроме того, в ходе допросов задержанных членов ВСУ российские следователи устанавливают новые факты преступлений. "Например, в 2022 году участник полка "Азов"* Олег Маричану на проспекте Победы в Мариуполе застрелил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем Hyundai. С фигурантом проводятся следственные действия", - добавляется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240626/sud-1955683798.html

https://ria.ru/20241022/sud-1979356376.html

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мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta