https://ria.ru/20241025/vsu-1980012981.html
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи - РИА Новости, 25.10.2024
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи
Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:04
2024-10-25T12:04
2024-10-25T12:04
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
hyundai creta
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Продолжается расследование многочисленных преступлений украинской стороны против жителей Мариуполя. Вскоре перед судом предстанут военнослужащие 55-й бригады ВСУ Фроликов, Воскобойник и их пятеро сослуживцев. По данным следствия, в 2022 году они обстреляли школу, где велась раздача гуманитарной помощи и находились более 200 человек. В результате двое мирных жителей погибли, а несовершеннолетний получил ранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что целенаправленные обстрелы этими военнослужащими гражданских объектов повлекли ущерб в 470 миллионов рублей. Кроме того, в ходе допросов задержанных членов ВСУ российские следователи устанавливают новые факты преступлений. "Например, в 2022 году участник полка "Азов"* Олег Маричану на проспекте Победы в Мариуполе застрелил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем Hyundai. С фигурантом проводятся следственные действия", - добавляется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240626/sud-1955683798.html
https://ria.ru/20241022/sud-1979356376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи
СК: суд ждет семь военных ВСУ, обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гумпомощь
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Продолжается расследование многочисленных преступлений украинской стороны против жителей Мариуполя. Вскоре перед судом предстанут военнослужащие 55-й бригады ВСУ Фроликов, Воскобойник и их пятеро сослуживцев. По данным следствия, в 2022 году они обстреляли школу, где велась раздача гуманитарной помощи и находились более 200 человек. В результате двое мирных жителей погибли, а несовершеннолетний получил ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целенаправленные обстрелы этими военнослужащими гражданских объектов повлекли ущерб в 470 миллионов рублей.
Кроме того, в ходе допросов задержанных членов ВСУ российские следователи устанавливают новые факты преступлений.
"Например, в 2022 году участник полка "Азов"* Олег Маричану на проспекте Победы в Мариуполе застрелил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем Hyundai. С фигурантом проводятся следственные действия", - добавляется в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России