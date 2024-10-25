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В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/vsu-1980012981.html
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи - РИА Новости, 25.10.2024
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи
Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:04
2024-10-25T12:04
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Продолжается расследование многочисленных преступлений украинской стороны против жителей Мариуполя. Вскоре перед судом предстанут военнослужащие 55-й бригады ВСУ Фроликов, Воскобойник и их пятеро сослуживцев. По данным следствия, в 2022 году они обстреляли школу, где велась раздача гуманитарной помощи и находились более 200 человек. В результате двое мирных жителей погибли, а несовершеннолетний получил ранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что целенаправленные обстрелы этими военнослужащими гражданских объектов повлекли ущерб в 470 миллионов рублей. Кроме того, в ходе допросов задержанных членов ВСУ российские следователи устанавливают новые факты преступлений. "Например, в 2022 году участник полка "Азов"* Олег Маричану на проспекте Победы в Мариуполе застрелил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем Hyundai. С фигурантом проводятся следственные действия", - добавляется в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240626/sud-1955683798.html
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мариуполь
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta
В ДНР будут судить боевиков ВСУ, обстрелявших школу при раздаче гумпомощи

СК: суд ждет семь военных ВСУ, обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гумпомощь

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд ждет семерых военных ВСУ, в 2022 году обстрелявших школу в ДНР, где раздавали гуманитарную помощь, в результате чего два мирных жителя погибли и был ранен ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Продолжается расследование многочисленных преступлений украинской стороны против жителей Мариуполя. Вскоре перед судом предстанут военнослужащие 55-й бригады ВСУ Фроликов, Воскобойник и их пятеро сослуживцев. По данным следствия, в 2022 году они обстреляли школу, где велась раздача гуманитарной помощи и находились более 200 человек. В результате двое мирных жителей погибли, а несовершеннолетний получил ранение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что целенаправленные обстрелы этими военнослужащими гражданских объектов повлекли ущерб в 470 миллионов рублей.
Кроме того, в ходе допросов задержанных членов ВСУ российские следователи устанавливают новые факты преступлений.
"Например, в 2022 году участник полка "Азов"* Олег Маричану на проспекте Победы в Мариуполе застрелил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем Hyundai. С фигурантом проводятся следственные действия", - добавляется в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Hyundai Creta
 
 
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