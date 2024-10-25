ВСУ за сутки выпустили около 60 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 60 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, в четверг украинские войска нанесли удары по 24 населенным пунктам в семи муниципалитетах региона, выпустив 61 снаряд и 21 беспилотник. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения. За указанный период были повреждены: один многоквартирный дом, 16 частных домовладений, два социальных объекта, административное здание, сельскохозяйственное предприятие и семь автомобилей.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущен 31 боеприпас в ходе 6 обстрелов… В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Староселье и урочищу Новая Деревня выпущены 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Повреждён один частный дом. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам выпущены 17 боеприпасов и 10 беспилотников, погиб один мирный житель. В Яковлевском округе село Вислое атаковано беспилотником самолётного типа.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Зиборовка и Новая Таволжанка выпущены 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждены один МКД, сельскохозяйственное предприятие и социальный объект. В результате детонации боеприпаса множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног получила жительница города Шебекино", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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