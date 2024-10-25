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ВСУ за сутки выпустили около 60 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/vsu-1979976232.html
ВСУ за сутки выпустили около 60 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили около 60 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 25.10.2024
ВСУ за сутки выпустили около 60 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 60 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:56
2024-10-25T09:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
прохоровский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 60 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, в четверг украинские войска нанесли удары по 24 населенным пунктам в семи муниципалитетах региона, выпустив 61 снаряд и 21 беспилотник. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения. За указанный период были повреждены: один многоквартирный дом, 16 частных домовладений, два социальных объекта, административное здание, сельскохозяйственное предприятие и семь автомобилей. "Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущен 31 боеприпас в ходе 6 обстрелов… В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Староселье и урочищу Новая Деревня выпущены 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Повреждён один частный дом. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам выпущены 17 боеприпасов и 10 беспилотников, погиб один мирный житель. В Яковлевском округе село Вислое атаковано беспилотником самолётного типа. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Зиборовка и Новая Таволжанка выпущены 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждены один МКД, сельскохозяйственное предприятие и социальный объект. В результате детонации боеприпаса множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног получила жительница города Шебекино", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгород, прохоровский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Прохоровский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили около 60 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 60 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, в четверг украинские войска нанесли удары по 24 населенным пунктам в семи муниципалитетах региона, выпустив 61 снаряд и 21 беспилотник. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения. За указанный период были повреждены: один многоквартирный дом, 16 частных домовладений, два социальных объекта, административное здание, сельскохозяйственное предприятие и семь автомобилей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа… В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущен 31 боеприпас в ходе 6 обстрелов… В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Староселье и урочищу Новая Деревня выпущены 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и 5 БПЛА. Повреждён один частный дом. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам выпущены 17 боеприпасов и 10 беспилотников, погиб один мирный житель. В Яковлевском округе село Вислое атаковано беспилотником самолётного типа.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Зиборовка и Новая Таволжанка выпущены 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и 3 беспилотника. Повреждены один МКД, сельскохозяйственное предприятие и социальный объект. В результате детонации боеприпаса множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног получила жительница города Шебекино", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородПрохоровский районВячеслав Гладков
 
 
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