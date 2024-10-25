https://ria.ru/20241025/vsu-1979972796.html

В ЛНР рассказали об утрате командованием ВСУ контроля над войсками

В ЛНР рассказали об утрате командованием ВСУ контроля над войсками - РИА Новости, 25.10.2024

В ЛНР рассказали об утрате командованием ВСУ контроля над войсками

Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщил РИА Новости со ссылкой на собственные источники военный эксперт,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:36

2024-10-25T09:36

2024-10-25T09:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщил РИА Новости со ссылкой на собственные источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После освобождения ВС РФ населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве отмечаются элементы потери управления украинскими войсками. Средствами объективного контроля выявлен ряд фактов хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и перемещение на неподготовленные рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что координация и контроль таких действий со стороны украинского командования, вероятнее всего, не осуществлялись, поскольку несколько раз "кочующие" боевики вели перестрелку с другими украинскими подразделениями.

https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html

луганская народная республика

кременная

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луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины