https://ria.ru/20241025/vorobev-1980124263.html

Воробьев принял участие в запуске строительства индустриального парка

Воробьев принял участие в запуске строительства индустриального парка - РИА Новости, 25.10.2024

Воробьев принял участие в запуске строительства индустриального парка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка "Ленинский" в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:48

2024-10-25T16:48

2024-10-25T16:48

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

антон алиханов

алексей лихачев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980121303_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_8f3cdd5844d8bf00d69dbda7bdf238ba.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка "Ленинский" в одноименном городском округе, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы хотим в этой торжественной обстановке сделать очень важное мероприятие: по сути, объявить о строительстве пяти индустриальных парков. Один из них - здесь, на 100 гектарах, который будет построен в течение года. Здесь будут дороги, здесь будет инфраструктура. Здесь будет все готово для наших инвесторов, которых мы очень рады видеть и очень ценим", - отметил Воробьев в ходе церемонии. Вместе с губернатором Подмосковья в запуске строительства парка, в ходе которого также прошла торжественная церемония закладки камня в основание объекта и встреча с будущими резидентами, приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы понимаем, насколько важно сейчас идти плечом к плечу с инвесторами, поддерживать их. Мы видим очень заметные результаты и отдачу от каждого из 70 индустриальных парков. Все они у нас загружены на 80-87%. Это говорит о высоком спросе, когда есть инфраструктура, есть все, чтобы приступить к реализации бизнес-замысла, бизнес-идеи", - добавил Воробьев. Площадь государственного индустриального парка "Ленинский" составит 100 гектаров. Планируемый срок реализации проекта — декабрь 2025 года. Индустриальный парк будет запущен в новом формате "Все включено". Этот формат включает в себя готовую инженерную и транспортную инфраструктуру; производственные боксы "под ключ", позволяющие запустить предприятия в максимально сжатые сроки; профильный колледж для подготовки кадров; административно-деловые здания, а также социальную инфраструктуру, где разместятся площадки для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и МФЦ. На территории индустриальной площадки резидентами и управляющей компанией суммарно планируется создать порядка 5 тысяч рабочих мест для жителей региона.

https://ria.ru/20241025/shosse-1980091859.html

https://ria.ru/20241024/regportal-1979813197.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, антон алиханов, алексей лихачев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"