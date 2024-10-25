https://ria.ru/20241025/vorobev-1980124263.html
Воробьев принял участие в запуске строительства индустриального парка
Воробьев принял участие в запуске строительства индустриального парка - РИА Новости, 25.10.2024
Воробьев принял участие в запуске строительства индустриального парка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка "Ленинский" в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:48
2024-10-25T16:48
2024-10-25T16:48
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка "Ленинский" в одноименном городском округе, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы хотим в этой торжественной обстановке сделать очень важное мероприятие: по сути, объявить о строительстве пяти индустриальных парков. Один из них - здесь, на 100 гектарах, который будет построен в течение года. Здесь будут дороги, здесь будет инфраструктура. Здесь будет все готово для наших инвесторов, которых мы очень рады видеть и очень ценим", - отметил Воробьев в ходе церемонии. Вместе с губернатором Подмосковья в запуске строительства парка, в ходе которого также прошла торжественная церемония закладки камня в основание объекта и встреча с будущими резидентами, приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы понимаем, насколько важно сейчас идти плечом к плечу с инвесторами, поддерживать их. Мы видим очень заметные результаты и отдачу от каждого из 70 индустриальных парков. Все они у нас загружены на 80-87%. Это говорит о высоком спросе, когда есть инфраструктура, есть все, чтобы приступить к реализации бизнес-замысла, бизнес-идеи", - добавил Воробьев. Площадь государственного индустриального парка "Ленинский" составит 100 гектаров. Планируемый срок реализации проекта — декабрь 2025 года. Индустриальный парк будет запущен в новом формате "Все включено". Этот формат включает в себя готовую инженерную и транспортную инфраструктуру; производственные боксы "под ключ", позволяющие запустить предприятия в максимально сжатые сроки; профильный колледж для подготовки кадров; административно-деловые здания, а также социальную инфраструктуру, где разместятся площадки для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и МФЦ. На территории индустриальной площадки резидентами и управляющей компанией суммарно планируется создать порядка 5 тысяч рабочих мест для жителей региона.
https://ria.ru/20241025/shosse-1980091859.html
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экономика, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, антон алиханов, алексей лихачев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Антон Алиханов, Алексей Лихачев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска строительства нового государственного индустриального парка "Ленинский" в одноименном городском округе, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы хотим в этой торжественной обстановке сделать очень важное мероприятие: по сути, объявить о строительстве пяти индустриальных парков. Один из них - здесь, на 100 гектарах, который будет построен в течение года. Здесь будут дороги, здесь будет инфраструктура. Здесь будет все готово для наших инвесторов, которых мы очень рады видеть и очень ценим", - отметил Воробьев в ходе церемонии.
Вместе с губернатором Подмосковья
в запуске строительства парка, в ходе которого также прошла торжественная церемония закладки камня в основание объекта и встреча с будущими резидентами, приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
и гендиректор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
.
"Мы понимаем, насколько важно сейчас идти плечом к плечу с инвесторами, поддерживать их. Мы видим очень заметные результаты и отдачу от каждого из 70 индустриальных парков. Все они у нас загружены на 80-87%. Это говорит о высоком спросе, когда есть инфраструктура, есть все, чтобы приступить к реализации бизнес-замысла, бизнес-идеи", - добавил Воробьев.
Площадь государственного индустриального парка "Ленинский" составит 100 гектаров. Планируемый срок реализации проекта — декабрь 2025 года.
Индустриальный парк будет запущен в новом формате "Все включено". Этот формат включает в себя готовую инженерную и транспортную инфраструктуру; производственные боксы "под ключ", позволяющие запустить предприятия в максимально сжатые сроки; профильный колледж для подготовки кадров; административно-деловые здания, а также социальную инфраструктуру, где разместятся площадки для отдыха и спорта, парки, магазины, кафе и МФЦ.
На территории индустриальной площадки резидентами и управляющей компанией суммарно планируется создать порядка 5 тысяч рабочих мест для жителей региона.