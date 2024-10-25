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Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец - РИА Новости, 25.10.2024
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12:14 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/vkontakte-1980015470.html
Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец
Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец - РИА Новости, 25.10.2024
Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец
РИА Новости совместно с социальной сетью Вконтакте провели опрос на странице агентства и узнали качества идеального отца. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:14
2024-10-25T12:14
общество
интернет
вконтакте
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с социальной сетью Вконтакте провели опрос на странице агентства и узнали качества идеального отца.Более 47% опрошенных уверены, что идеальным главу семьи можно назвать, если дети считают его примером для подражания. Для 46.9% важнее всего активное участие в повседневной жизни детей. 26.36% подписчиков считают, что идеальный отец должен быть сильным, строгим и справедливым. 10.58% думают, что лучший папа — добрый и даже разрешает то, что запретила мама. Опрос был приурочен ко Дню отца, в нем приняли участие 1 806 человек.
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60
общество, интернет, вконтакте
Общество, Интернет, ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец

© iStock.com / AlexLinchРебенок с родителями
Ребенок с родителями - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© iStock.com / AlexLinch
Ребенок с родителями
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с социальной сетью Вконтакте провели опрос на странице агентства и узнали качества идеального отца.
Более 47% опрошенных уверены, что идеальным главу семьи можно назвать, если дети считают его примером для подражания. Для 46.9% важнее всего активное участие в повседневной жизни детей. 26.36% подписчиков считают, что идеальный отец должен быть сильным, строгим и справедливым. 10.58% думают, что лучший папа — добрый и даже разрешает то, что запретила мама. Опрос был приурочен ко Дню отца, в нем приняли участие 1 806 человек.
 
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