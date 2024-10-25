https://ria.ru/20241025/vkontakte-1980015470.html

Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец

Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец - РИА Новости, 25.10.2024

Пользователи ВКонтакте, рассказали, каким должен быть идеальный отец

РИА Новости совместно с социальной сетью Вконтакте провели опрос на странице агентства и узнали качества идеального отца. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:14

2024-10-25T12:14

2024-10-25T12:14

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с социальной сетью Вконтакте провели опрос на странице агентства и узнали качества идеального отца.Более 47% опрошенных уверены, что идеальным главу семьи можно назвать, если дети считают его примером для подражания. Для 46.9% важнее всего активное участие в повседневной жизни детей. 26.36% подписчиков считают, что идеальный отец должен быть сильным, строгим и справедливым. 10.58% думают, что лучший папа — добрый и даже разрешает то, что запретила мама. Опрос был приурочен ко Дню отца, в нем приняли участие 1 806 человек.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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