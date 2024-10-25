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Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь
Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь - РИА Новости, 25.10.2024
Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь
Вьетнам всегда будет помнить помощь, оказанную российским народом в борьбе страны за независимость и при ее развитии, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:04
2024-10-25T00:04
2024-10-25T00:04
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Вьетнам всегда будет помнить помощь, оказанную российским народом в борьбе страны за независимость и при ее развитии, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь. "Особенно мы никогда не забудем огромную поддержку - беспристрастную, чистую, праведную, искреннюю помощь, которую российский народ, русский народ оказал Вьетнаму в борьбе за независимость нации, объединении страны в прошлом и деле строительства и развития страны в нынешнее время", - сказал премьер Вьетнама президенту РФ Владимиру Путину на встрече в рамках саммита БРИКС. Он отдельно отметил, что в каждой поездке в Россию чувствует, что возвращается домой, к своим близким. "Мы видим своими собственными глазами великолепную красоту и выдающееся развитие великих достижений России во всех областях под вашим руководством. Я еще лучше чувствую смысл советской песни "С чего начинается Родина", - добавил премьер.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ханой, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ханой, В мире
Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь
Премьер Вьетнама: Ханой будет помнить помощь Москвы в борьбе за независимость