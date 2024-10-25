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Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь

Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь - РИА Новости, 25.10.2024

Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь

Вьетнам всегда будет помнить помощь, оказанную российским народом в борьбе страны за независимость и при ее развитии, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:04

2024-10-25T00:04

2024-10-25T00:04

вьетнам

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Вьетнам всегда будет помнить помощь, оказанную российским народом в борьбе страны за независимость и при ее развитии, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь. "Особенно мы никогда не забудем огромную поддержку - беспристрастную, чистую, праведную, искреннюю помощь, которую российский народ, русский народ оказал Вьетнаму в борьбе за независимость нации, объединении страны в прошлом и деле строительства и развития страны в нынешнее время", - сказал премьер Вьетнама президенту РФ Владимиру Путину на встрече в рамках саммита БРИКС. Он отдельно отметил, что в каждой поездке в Россию чувствует, что возвращается домой, к своим близким. "Мы видим своими собственными глазами великолепную красоту и выдающееся развитие великих достижений России во всех областях под вашим руководством. Я еще лучше чувствую смысл советской песни "С чего начинается Родина", - добавил премьер.

https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ханой, в мире