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Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь - РИА Новости, 25.10.2024
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00:04 25.10.2024
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Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь
Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь - РИА Новости, 25.10.2024
Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь
Вьетнам всегда будет помнить помощь, оказанную российским народом в борьбе страны за независимость и при ее развитии, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:04
2024-10-25T00:04
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Вьетнам всегда будет помнить помощь, оказанную российским народом в борьбе страны за независимость и при ее развитии, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь. "Особенно мы никогда не забудем огромную поддержку - беспристрастную, чистую, праведную, искреннюю помощь, которую российский народ, русский народ оказал Вьетнаму в борьбе за независимость нации, объединении страны в прошлом и деле строительства и развития страны в нынешнее время", - сказал премьер Вьетнама президенту РФ Владимиру Путину на встрече в рамках саммита БРИКС. Он отдельно отметил, что в каждой поездке в Россию чувствует, что возвращается домой, к своим близким. "Мы видим своими собственными глазами великолепную красоту и выдающееся развитие великих достижений России во всех областях под вашим руководством. Я еще лучше чувствую смысл советской песни "С чего начинается Родина", - добавил премьер.
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вьетнам, россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, ханой, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ханой, В мире
Ханой помнит помощь Москвы в борьбе за независимость, заявил Фам Минь Чинь

Премьер Вьетнама: Ханой будет помнить помощь Москвы в борьбе за независимость

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© POOL
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Вьетнам всегда будет помнить помощь, оказанную российским народом в борьбе страны за независимость и при ее развитии, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Чинь.
"Особенно мы никогда не забудем огромную поддержку - беспристрастную, чистую, праведную, искреннюю помощь, которую российский народ, русский народ оказал Вьетнаму в борьбе за независимость нации, объединении страны в прошлом и деле строительства и развития страны в нынешнее время", - сказал премьер Вьетнама президенту РФ Владимиру Путину на встрече в рамках саммита БРИКС.
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Он отдельно отметил, что в каждой поездке в Россию чувствует, что возвращается домой, к своим близким.
"Мы видим своими собственными глазами великолепную красоту и выдающееся развитие великих достижений России во всех областях под вашим руководством. Я еще лучше чувствую смысл советской песни "С чего начинается Родина", - добавил премьер.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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ВьетнамРоссияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуХанойВ мире
 
 
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