https://ria.ru/20241025/velikobritanija-1980193441.html
В Великобритании подсчитали число нелегальных мигрантов, прибывших в страну
В Великобритании подсчитали число нелегальных мигрантов, прибывших в страну - РИА Новости, 25.10.2024
В Великобритании подсчитали число нелегальных мигрантов, прибывших в страну
Около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, следует из статистики британского МВД, опубликованной в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T23:58
2024-10-25T23:58
2024-10-25T23:58
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, следует из статистики британского МВД, опубликованной в пятницу на сайте правительства страны. По последним данным ведомства, в период с 18 по 24 октября в Британию прибыли 1 597 мигрантов. До этого с начала года Ла-Манш пересекли 27 557 нелегалов, следует из общей статистической таблицы. Таким образом, общее число просителей убежища, прибывших в страну в 2024 году, достигло 29 154 человек. Ранее в октябре более 970 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за один день, это стало рекордным суточным показателем с начала года. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240606/granitsy-1950946533.html
https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, ла-манш
В мире, Великобритания, Ла-Манш
В Великобритании подсчитали число нелегальных мигрантов, прибывших в страну
В Великобританию с начала года прибыли около 30 тысяч нелегальных мигрантов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш с начала 2024 года, следует из статистики британского МВД, опубликованной в пятницу на сайте правительства страны.
По последним данным ведомства, в период с 18 по 24 октября в Британию прибыли 1 597 мигрантов. До этого с начала года Ла-Манш пересекли 27 557 нелегалов, следует из общей статистической таблицы. Таким образом, общее число просителей убежища, прибывших в страну в 2024 году, достигло 29 154 человек.
Ранее в октябре более 970 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за один день, это стало рекордным суточным показателем с начала года.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.