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"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России
"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России - РИА Новости, 25.10.2024
"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России
Люди переезжают с Украины в Россию и на ее новые территории, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:07
2024-10-25T20:07
2024-10-25T20:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Люди переезжают с Украины в Россию и на ее новые территории, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.По ее словам, украинцы бегут от режима Владимира Зеленского не только в ЕС и каноническую часть России, но и в ее новые регионы."Как это возможно? Там нет мобилизации. Нет украинизации. Россия предлагает компенсацию в размере 500 долларов за квадратный метр разрушенного жилья. Можно говорить на украинском или русском языке", — написала она.Как отметила Панченко, таков результат политики Зеленского.В понедельник директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже чудесное возвращение четырех миллионов уехавших.По оценке Либановой, к 2033 году население Украины может составить максимум 35 миллионов человек.
https://ria.ru/20241025/rossiya-1980130671.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России
Панченко: украинцы бегут в новые регионы России