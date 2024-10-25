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"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980178850.html
"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России
"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России - РИА Новости, 25.10.2024
"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России
Люди переезжают с Украины в Россию и на ее новые территории, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:07
2024-10-25T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Люди переезжают с Украины в Россию и на ее новые территории, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.По ее словам, украинцы бегут от режима Владимира Зеленского не только в ЕС и каноническую часть России, но и в ее новые регионы."Как это возможно? Там нет мобилизации. Нет украинизации. Россия предлагает компенсацию в размере 500 долларов за квадратный метр разрушенного жилья. Можно говорить на украинском или русском языке", — написала она.Как отметила Панченко, таков результат политики Зеленского.В понедельник директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже чудесное возвращение четырех миллионов уехавших.По оценке Либановой, к 2033 году население Украины может составить максимум 35 миллионов человек.
https://ria.ru/20241025/rossiya-1980130671.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Как это возможно?" На Украине высказались о жизни в России

Панченко: украинцы бегут в новые регионы России

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЖенщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя
Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Женщина возле одного из жилых домов в Октябрьском районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Люди переезжают с Украины в Россию и на ее новые территории, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
По ее словам, украинцы бегут от режима Владимира Зеленского не только в ЕС и каноническую часть России, но и в ее новые регионы.
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"Как это возможно? Там нет мобилизации. Нет украинизации. Россия предлагает компенсацию в размере 500 долларов за квадратный метр разрушенного жилья. Можно говорить на украинском или русском языке", — написала она.
Как отметила Панченко, таков результат политики Зеленского.
В понедельник директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже чудесное возвращение четырех миллионов уехавших.
По оценке Либановой, к 2033 году население Украины может составить максимум 35 миллионов человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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