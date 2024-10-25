https://ria.ru/20241025/ukraina-1980118469.html
На Украине расследуют дело об избиении гражданина работниками военкомата
На Украине расследуют дело об избиении гражданина работниками военкомата - РИА Новости, 25.10.2024
На Украине расследуют дело об избиении гражданина работниками военкомата
Украинская спецпрокуратура начала расследование в отношении сотрудников военкомата в Харькове, которые с "особой дерзостью" избили гражданина, нанеся ему... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:34
2024-10-25T16:34
2024-10-25T16:34
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинская спецпрокуратура начала расследование в отношении сотрудников военкомата в Харькове, которые с "особой дерзостью" избили гражданина, нанеся ему телесные повреждения, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Начато расследование в отношении сотрудников ТЦК (военкомата - ред.) в Харькове, которые "с особой дерзостью нанесли телесные повреждения гражданину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. При этом его журналисты отмечают, что в прокуратуре не сообщили, о каком конкретном случае идет речь. По версии издания, речь может идти об одном из двух подобных инцидентов в Харькове: одного мужчину сотрудники военкомата избили во время проверки документов, оставив рассечение на лице, в другом - также во время проверки документов залили салон автомобиля потерпевшего перцовым спреем. Мужчина пытался объяснить сотрудникам военкомата, что не мог явиться в учреждение из-за судебных разбирательств об ошибочно выданном ему свидетельстве о смерти. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html
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в мире, харьков, украина
На Украине расследуют дело об избиении гражданина работниками военкомата
"Страна.ua": в Харькове сотрудники военкомата избили гражданина, дело расследуют
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Украинская спецпрокуратура начала расследование в отношении сотрудников военкомата в Харькове, которые с "особой дерзостью" избили гражданина, нанеся ему телесные повреждения, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Начато расследование в отношении сотрудников ТЦК (военкомата - ред.) в Харькове, которые "с особой дерзостью нанесли телесные повреждения гражданину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
При этом его журналисты отмечают, что в прокуратуре не сообщили, о каком конкретном случае идет речь. По версии издания, речь может идти об одном из двух подобных инцидентов в Харькове: одного мужчину сотрудники военкомата избили во время проверки документов, оставив рассечение на лице, в другом - также во время проверки документов залили салон автомобиля потерпевшего перцовым спреем. Мужчина пытался объяснить сотрудникам военкомата, что не мог явиться в учреждение из-за судебных разбирательств об ошибочно выданном ему свидетельстве о смерти.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.