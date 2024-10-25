https://ria.ru/20241025/ukraina-1980076219.html
На Украине заработают языковые инспекторы
На Украине заработают языковые инспекторы - РИА Новости, 25.10.2024
На Украине заработают языковые инспекторы
Языковые инспекторы начнут работать в Ивано-Франковске на западе Украины с понедельника, заявил мэр города Руслан Марцинкив. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:35
2024-10-25T14:35
2024-10-25T14:55
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Языковые инспекторы начнут работать в Ивано-Франковске на западе Украины с понедельника, заявил мэр города Руслан Марцинкив.Ранее он заявлял о запуске в городе языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык."Кто еще не согласился, может стать языковым волонтером-инспектором. С понедельника языковые волонтеры заработают в Ивано-Франковске, это будет составляющая нашей программы украинизации, программы украинского языка. Для нас очень важно, чтобы жители Украины говорили на украинском языке", - сказал Марцинкив в эфире местного телеканала "Башня".Он отметил, что стать языковыми инспекторами согласились около 40 человек.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959089868.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, ивано-франковск, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Ивано-Франковск, Верховная Рада Украины
На Украине заработают языковые инспекторы
Мэр Марцинкив: языковые инспекторы заработают в Ивано-Франковске с понедельника
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Языковые инспекторы начнут работать в Ивано-Франковске на западе Украины с понедельника, заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Ранее он заявлял о запуске в городе языковых патрулей из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.
"Кто еще не согласился, может стать языковым волонтером-инспектором. С понедельника языковые волонтеры заработают в Ивано-Франковске, это будет составляющая нашей программы украинизации, программы украинского языка. Для нас очень важно, чтобы жители Украины говорили на украинском языке", - сказал Марцинкив в эфире местного телеканала "Башня".
Он отметил, что стать языковыми инспекторами согласились около 40 человек.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.