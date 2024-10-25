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Слова Остина о Путине вызвали недоумение в США - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 25.10.2024 (обновлено: 14:04 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980039324.html
Слова Остина о Путине вызвали недоумение в США
Слова Остина о Путине вызвали недоумение в США - РИА Новости, 25.10.2024
Слова Остина о Путине вызвали недоумение в США
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор резко отреагировал на слова главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина об ослаблении... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:02
2024-10-25T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ллойд остин
владимир путин
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор резко отреагировал на слова главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина об ослаблении российского лидера Владимира Путина. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Это чушь, и я думаю, что Ллойд Остин это понимает, поэтому он попытался подать это в лучшем виде, чтобы поддержать ложный тезис о том, что Россия пострадала от происходящего на Украине", — сказал он. Макгрегор добавил, что США своей политикой, наоборот, помогли Москве создать самую большую и эффективную армию в мире. Эксперт отметил, что идея о том, что России нужны дополнительные войска, не соответствует действительности.На этой неделе Остин заявил, что если утверждения Киева об отправке военных КНДР на Украину окажутся правдой, то это говорит об "ослаблении" Путина.Путин, комментируя в понедельник "взрыв" реакции на Западе и в Киеве на свои заявления о договоре с Пхеньяном, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран, пошутил, что в этом случае главное — чтобы "осколки далеко не летели".Днем ранее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, он заявил, что Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с Россией. Отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в России находятся северокорейские войска", глава государства назвал снимки "серьезной вещью" и добавил, что, "если есть снимки, значит, они что-то отражают".
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980012816.html
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в мире, россия, ллойд остин, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Ллойд Остин, Владимир Путин, Украина
Слова Остина о Путине вызвали недоумение в США

Макгрегор назвал чушью слова главы Пентагона Остина об ослаблении Путина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор резко отреагировал на слова главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина об ослаблении российского лидера Владимира Путина. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

"Это чушь, и я думаю, что Ллойд Остин это понимает, поэтому он попытался подать это в лучшем виде, чтобы поддержать ложный тезис о том, что Россия пострадала от происходящего на Украине", — сказал он.
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Макгрегор добавил, что США своей политикой, наоборот, помогли Москве создать самую большую и эффективную армию в мире. Эксперт отметил, что идея о том, что России нужны дополнительные войска, не соответствует действительности.

На этой неделе Остин заявил, что если утверждения Киева об отправке военных КНДР на Украину окажутся правдой, то это говорит об "ослаблении" Путина.
Путин, комментируя в понедельник "взрыв" реакции на Западе и в Киеве на свои заявления о договоре с Пхеньяном, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран, пошутил, что в этом случае главное — чтобы "осколки далеко не летели".
Днем ранее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, он заявил, что Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с Россией. Отвечая на вопрос о "спутниковых снимках, которые говорят о том, что в России находятся северокорейские войска", глава государства назвал снимки "серьезной вещью" и добавил, что, "если есть снимки, значит, они что-то отражают".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛлойд ОстинВладимир ПутинУкраина
 
 
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