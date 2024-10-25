https://ria.ru/20241025/ukraina-1980016704.html

На Украине стали чаще штрафовать за нарушение языкового закона

На Украине стали чаще штрафовать за нарушение языкового закона - РИА Новости, 25.10.2024

На Украине стали чаще штрафовать за нарушение языкового закона

На Украине стали чаще наказывать за нарушение языкового закона - протоколов за нарушения в этом году по сравнению с прошлым составлено в 1,7 раза больше,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:16

2024-10-25T12:16

2024-10-25T12:16

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На Украине стали чаще наказывать за нарушение языкового закона - протоколов за нарушения в этом году по сравнению с прошлым составлено в 1,7 раза больше, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных. "Двести шестнадцать протоколов за нарушение закона Украины "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" составил секретариат уполномоченного по защите государственного языка в Украине по состоянию на середину октября 2024 года. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса. По его информации, при этом количество обращений о нарушениях по сравнению с прошлым годом снизилось. Всего поступило около 1,8 тысячи жалоб. В основном они касаются отсутствия украинской версии сайта, обслуживания на русском языке. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959089868.html

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в мире, украина, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, оон