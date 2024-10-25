https://ria.ru/20241025/ukraina-1980002907.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:42
2024-10-25T11:42
2024-10-25T11:43
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 9.33 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. После 11.28 она в течение пяти минут она распространилась на всю территорию Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
С 9.33 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. После 11.28 она в течение пяти минут она распространилась на всю территорию Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.