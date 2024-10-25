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Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 25.10.2024 (обновлено: 11:40 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980001835.html
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров
Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:38
2024-10-25T11:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.Турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны, которые касались конфликта на Украине, рассказал Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды", - сказал Путин в интервью.
https://ria.ru/20241024/putin-1979865920.html
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украина
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россия, украина, киев, владимир путин, ольга скабеева
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров

Путин: Киев дважды отказался от переговоров, на которые согласилась Россия

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины на столе для переговоров
Флаги России и Украины на столе для переговоров - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / БелТА
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Флаги России и Украины на столе для переговоров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.
Турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны, которые касались конфликта на Украине, рассказал Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды", - сказал Путин в интервью.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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24 октября, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинОльга Скабеева
 
 
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