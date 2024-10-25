https://ria.ru/20241025/ukraina-1980001835.html

Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров

Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров - РИА Новости, 25.10.2024

Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров

Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:38

2024-10-25T11:38

2024-10-25T11:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир путин

ольга скабеева

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.Турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны, которые касались конфликта на Украине, рассказал Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды", - сказал Путин в интервью.

https://ria.ru/20241024/putin-1979865920.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, владимир путин, ольга скабеева