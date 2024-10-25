https://ria.ru/20241025/ukraina-1980001835.html
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров - РИА Новости, 25.10.2024
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров
Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:38
2024-10-25T11:38
2024-10-25T11:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается, так было дважды, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью.Турецкие партнеры уже неоднократно выходили к РФ с переговорными предложениями, как они говорили, с украинской стороны, которые касались конфликта на Украине, рассказал Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды", - сказал Путин в интервью.
https://ria.ru/20241024/putin-1979865920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир путин, ольга скабеева
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Путин рассказал, как Киев отказывается от переговоров
Путин: Киев дважды отказался от переговоров, на которые согласилась Россия