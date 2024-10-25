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В Полтавской области на фоне воздушной тревоги раздались взрывы - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ukraina-1979997163.html
В Полтавской области на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
В Полтавской области на фоне воздушной тревоги раздались взрывы - РИА Новости, 25.10.2024
В Полтавской области на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
Взрывы раздаются в Полтавской области, предположительно в Миргороде, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:24
2024-10-25T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Полтавской области, предположительно в Миргороде, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Полтавской области сообщают местные паблики. Предварительно, в Миргороде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В Полтавской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, полтавская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

"Страна.ua": в Полтавской области раздаются взрывы

© iStock.com / 3sbworldВид на Полтаву
Вид на Полтаву - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© iStock.com / 3sbworld
Вид на Полтаву. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Полтавской области, предположительно в Миргороде, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"О взрывах в Полтавской области сообщают местные паблики. Предварительно, в Миргороде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В Полтавской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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