https://ria.ru/20241025/ukraina-1979993418.html
На Украине работники военкомата выкуривали мужчину из авто баллончиком
На Украине работники военкомата выкуривали мужчину из авто баллончиком - РИА Новости, 25.10.2024
На Украине работники военкомата выкуривали мужчину из авто баллончиком
Сотрудники военкомата на Украине забрызгали из газового баллончика водителя, заставляя его выйти из автомобиля, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:10
2024-10-25T11:10
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине забрызгали из газового баллончика водителя, заставляя его выйти из автомобиля, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) забрызгали водителя из газового баллончика, пытаясь заставить его выйти из авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном изданием видео мужчина говорит, что отказался выходить из машины, поскольку представители военкомата не показали свои документы. Где именно это произошло и когда, не уточняется. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html
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в мире, украина, страна.ua
В мире, Украина, Страна.ua
На Украине работники военкомата выкуривали мужчину из авто баллончиком
"Страна.ua": сотрудники военкомата на Украине забрызгали водителя из баллончика
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Сотрудники военкомата на Украине забрызгали из газового баллончика водителя, заставляя его выйти из автомобиля, сообщает украинское издание "Страна.ua
".
"Сотрудники ТЦК (военкомата – ред.) забрызгали водителя из газового баллончика, пытаясь заставить его выйти из авто", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием видео мужчина говорит, что отказался выходить из машины, поскольку представители военкомата не показали свои документы. Где именно это произошло и когда, не уточняется.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.