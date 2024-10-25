https://ria.ru/20241025/ukraina-1979947016.html

В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2024

В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Хмельницкой,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:15

2024-10-25T03:15

2024-10-25T03:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

хмельницкий (город)

львовская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Полтавской области тревога звучит уже более двух часов - с 00.50 мск четверга. В Сумской и Хмельницкой областях тревогу объявили почти одновременно - в 01.40 и 01.42 мск пятницы соответственно. В Киевской области сигнал воздушной тревоги зазвучал в 03.02 мск. На остальные области тревога распространилась с 02.01 до 02.51 мск пятницы. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

https://ria.ru/20241024/su-34-1979831424.html

россия

хмельницкий (город)

львовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, хмельницкий (город), львовская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина