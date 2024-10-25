В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявили в 13 областях Украины, в том числе, в Киевской
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Полтавской области тревога звучит уже более двух часов - с 00.50 мск четверга. В Сумской и Хмельницкой областях тревогу объявили почти одновременно - в 01.40 и 01.42 мск пятницы соответственно. В Киевской области сигнал воздушной тревоги зазвучал в 03.02 мск. На остальные области тревога распространилась с 02.01 до 02.51 мск пятницы.
Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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