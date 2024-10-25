https://ria.ru/20241025/ubiystvo-1980188092.html
Один из подозреваемых в убийстве жительницы Балаково признал вину
Один из подозреваемых в убийстве жительницы Балаково признал вину - РИА Новости, 25.10.2024
Один из подозреваемых в убийстве жительницы Балаково признал вину
Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области признал вину, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:06
2024-10-25T22:06
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области признал вину, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено 25 сентября. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Полиция сообщила в пятницу, что по делу задержаны двое местных жителей 20 и 19 лет. Следователи проверяют версию одного из задержанных о совершении преступления в целях завладения автомобилем жертвы. "Признаю", - сказал на видео темноволосый мужчина в наручниках в ответ на вопрос следователя о признании вины в совершении преступления. На кадрах оба задержанных сидят в наручниках, один из них с темными волосами и короткой стрижкой, второй - со светлыми волосами средней длины. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. СУСК по региону отмечало, что следователи планируют предъявить обвинение подозреваемым и обратиться в суд с ходатайством об их аресте.
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происшествия, балаково, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балаково, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Один из подозреваемых в убийстве жительницы Балаково признал вину
Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы Балаково признал вину
САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости.
Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области признал вину, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале
регионального следственного управления СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено 25 сентября. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Полиция сообщила в пятницу, что по делу задержаны двое местных жителей 20 и 19 лет. Следователи проверяют версию одного из задержанных о совершении преступления в целях завладения автомобилем жертвы.
"Признаю", - сказал на видео темноволосый мужчина в наручниках в ответ на вопрос следователя о признании вины в совершении преступления.
На кадрах оба задержанных сидят в наручниках, один из них с темными волосами и короткой стрижкой, второй - со светлыми волосами средней длины.
Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. СУСК по региону отмечало, что следователи планируют предъявить обвинение подозреваемым и обратиться в суд с ходатайством об их аресте.