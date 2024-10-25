https://ria.ru/20241025/ubiystvo-1980188092.html

Один из подозреваемых в убийстве жительницы Балаково признал вину

Один из подозреваемых в убийстве жительницы Балаково признал вину - РИА Новости, 25.10.2024

Один из подозреваемых в убийстве жительницы Балаково признал вину

Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области признал вину, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T22:06

2024-10-25T22:06

2024-10-25T22:06

происшествия

балаково

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Один из подозреваемых в похищении и убийстве жительницы города Балаково Саратовской области признал вину, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что в ночь на 23 сентября вблизи домов №11 и №13 на улице Бульвар Роз в Балаково двое мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что тело Натальи Алешниковой найдено 25 сентября. По данным СУСК, женщину нашли мертвой с признаками насильственной смерти возле автомобиля в лесополосе у жилого квартала в Балаково. Полиция сообщила в пятницу, что по делу задержаны двое местных жителей 20 и 19 лет. Следователи проверяют версию одного из задержанных о совершении преступления в целях завладения автомобилем жертвы. "Признаю", - сказал на видео темноволосый мужчина в наручниках в ответ на вопрос следователя о признании вины в совершении преступления. На кадрах оба задержанных сидят в наручниках, один из них с темными волосами и короткой стрижкой, второй - со светлыми волосами средней длины. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. СУСК по региону отмечало, что следователи планируют предъявить обвинение подозреваемым и обратиться в суд с ходатайством об их аресте.

https://ria.ru/20241023/podzhog-1979503604.html

https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1978009334.html

балаково

россия

саратовская область

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происшествия, балаково, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)