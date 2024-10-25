https://ria.ru/20241025/tuberkulez-1979994983.html

Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума

Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума - РИА Новости, 25.10.2024

Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума

Заболеваемость и смертность от туберкулеза в России в настоящее время находятся на исторических минимумах, за последние 20 лет удалось снизить заболеваемость в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:19

2024-10-25T11:19

2024-10-25T11:19

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здоровье - общество

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михаил мурашко

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заболеваемость и смертность от туберкулеза в России в настоящее время находятся на исторических минимумах, за последние 20 лет удалось снизить заболеваемость в три раза, а смертность – в шесть раз, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В Минздраве прошла коллегия, посвященная реализации государственной политики по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза, борьбе с хроническими вирусными гепатитами и инфекциями, передающимися преимущественно половым путем. "Благодаря успешной реализации государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями, за последние 20 лет в России удалось снизить заболеваемость в три раза, а смертность - в шесть раз. В настоящее время показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза находятся на исторических минимумах за весь период наблюдения", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ. В Российской Федерации производится оборудование и реагенты для выполнения всех необходимых методов диагностики туберкулеза, уточнили в пресс-службе. Достигнут технологический суверенитет и импортозамещение по основным направлениям диагностики больных с туберкулёзом, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240624/vaktsina-1954944699.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко