https://ria.ru/20241025/tsybulskiy-1980144124.html

Цыбульский принял участие в открытии китайско-российского зала переговоров

Цыбульский принял участие в открытии китайско-российского зала переговоров - РИА Новости, 25.10.2024

Цыбульский принял участие в открытии китайско-российского зала переговоров

Китайско-российский зал переговоров, где созданы отличные условия для продвижения товаров российских производителей, заключения соглашений о сотрудничестве и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:56

2024-10-25T17:56

2024-10-25T17:56

архангельская область

китай

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 окт – РИА Новости. Китайско-российский зал переговоров, где созданы отличные условия для продвижения товаров российских производителей, заключения соглашений о сотрудничестве и других мероприятий для всестороннего развития отношений двух стран, открылся в китайском Шаньжэне при участии руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава российского региона находится в Китае, где в пятницу в Шэньяне в Ляонинском промышленно-выставочном центре впервые открылась выставка-ярмарка российских товаров. Она продолжила заложенную Российским экспортным центром инициативу проведения таких мероприятий для продвижения товаров из России на рынках Китайской Народной Республики. В рамках выставки состоялось открытие первого в провинции Ляонин китайско-российского зала заседаний. Здесь будут проходить деловые встречи, переговоры, презентации и мероприятия для представителей бизнеса России и Китая. Участие в открытии зала принял губернатор Архангельской области, который отметил, что китайские партнёры России не на словах, а на деле стремятся к всестороннему развитию отношений между двумя дружественными странами. "Возможности для продвижения товаров российских производителей созданы отличные. Помимо непосредственной демонстрации продукции российских предприятий, здесь же можно проводить деловые переговоры и заключать соглашения о сотрудничестве", – сказал глава профильной комиссии Госсовета РФ, слова которого приводит пресс-служба правительства Архангельской области. По мнению Цыбульского, китайско-российский зал заседаний и выставка – это уже практическая реализация продвижения российских товаров на китайский рынок. Здесь представлен целый ряд субъектов РФ, которые привезли свою продукцию. "Мы видим, что прямо здесь, на наших глазах, устраиваются новые деловые контакты, и не только в части продажи товаров, но и создания совместных предприятий. Это, конечно, не первый опыт подобного взаимодействия, но уже точно, с учетом задачи, которая обозначена президентом об увеличении на две трети несырьевого неэнергетического экспорта, именно такие форматы и должны играть в этом основную роль", - подчеркнул архангельский губернатор. Выставка российских товаров проходит в Ляонинском промышленном выставочном центре, который более 60 лет организует различные профессиональные выставки. Выставочно-торговый павильон российских товаров занимает площадь порядка 520 квадратных метров. Товары в этом павильоне разделяются на две группы: продукты питания и сувениры из России. Открывшийся в рамках выставки постоянно действующий китайско-российский зал заседаний расположен в выставочном зале на первом этаже Ляонинского промышленного выставочного центра. На площади 240 квадратных метров создана возможность мультимедийной демонстрации торгово-экономического, образовательного и культурного потенциала субъектов РФ. Зал предоставляет возможность проведения мероприятий делового формата.

https://ria.ru/20241024/sotrudnichestvo-1979872039.html

https://ria.ru/20241025/sotrudnichestvo-1980040113.html

архангельская область

китай

россия

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архангельская область, китай, россия, александр цыбульский