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Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО - РИА Новости, 25.10.2024
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06:31 25.10.2024 (обновлено: 06:44 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsentrobank-1979958707.html
Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО
Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО - РИА Новости, 25.10.2024
Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО
Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:31
2024-10-25T06:44
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети поддержали озвученные инициативы, почти столько же опасаются, что их реализация может вынудить заемщиков обращаться к нелегальными кредиторам, следует из данных финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них - планы ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга."Аналитики ... выяснили, что 35% опрошенных россиян поддерживают ограничения, ведь таким образом заемщики будут защищены от накопления долгов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие три тысячи респондентов из числа экономически активного населения России.Вместе с тем 39% опрошенных опасаются, что планируемые ограничения могут вынудить заемщиков обращаться к нелегальным кредиторам. При этом 21% россиян согласны с запретом брать несколько займов одновременно, но внедрение периода охлаждения считают избыточной мерой. А 5% респондентов и вовсе считают, что текущих макропруденциальных лимитов достаточно для регулирования уровня задолженности."Наше исследование показывает, что меры, предложенные Центробанком для ограничения выдачи микрозаймов, вызвали противоречивую реакцию среди россиян. Введение "периода охлаждения" и запрет на новые займы сами по себе не решают ключевые проблемы, лежащие в основе высокой закредитованности", - считает директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.По ее словам, главные факторы закредитованности - это недостаточные доходы и нехватка финансовых знаний, которые позволяют оценить последствия займов и выработать стратегию управления долгами. Это и приводит людей в долговые ловушки, несмотря на существующие ограничения.Весной ЦБ сообщал, что число россиян с кредитами достигло 50 миллионов человек, из них 42 миллиона имеют задолженность только в банках, 3,9 миллиона - в них и МФО, а 4 миллиона оформили только микрокредиты. При этом число граждан, которые имеют три кредита и более, по данным регулятора, достигло 12,9 миллиона.
https://ria.ru/20241014/tsb--1978040376.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО

Треть россиян поддержали предложенные Центробанком ограничения по займам в МФО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети поддержали озвученные инициативы, почти столько же опасаются, что их реализация может вынудить заемщиков обращаться к нелегальными кредиторам, следует из данных финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них - планы ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга.
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"Аналитики ... выяснили, что 35% опрошенных россиян поддерживают ограничения, ведь таким образом заемщики будут защищены от накопления долгов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие три тысячи респондентов из числа экономически активного населения России.
Вместе с тем 39% опрошенных опасаются, что планируемые ограничения могут вынудить заемщиков обращаться к нелегальным кредиторам. При этом 21% россиян согласны с запретом брать несколько займов одновременно, но внедрение периода охлаждения считают избыточной мерой. А 5% респондентов и вовсе считают, что текущих макропруденциальных лимитов достаточно для регулирования уровня задолженности.
"Наше исследование показывает, что меры, предложенные Центробанком для ограничения выдачи микрозаймов, вызвали противоречивую реакцию среди россиян. Введение "периода охлаждения" и запрет на новые займы сами по себе не решают ключевые проблемы, лежащие в основе высокой закредитованности", - считает директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.
По ее словам, главные факторы закредитованности - это недостаточные доходы и нехватка финансовых знаний, которые позволяют оценить последствия займов и выработать стратегию управления долгами. Это и приводит людей в долговые ловушки, несмотря на существующие ограничения.
Весной ЦБ сообщал, что число россиян с кредитами достигло 50 миллионов человек, из них 42 миллиона имеют задолженность только в банках, 3,9 миллиона - в них и МФО, а 4 миллиона оформили только микрокредиты. При этом число граждан, которые имеют три кредита и более, по данным регулятора, достигло 12,9 миллиона.
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