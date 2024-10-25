https://ria.ru/20241025/tsentrobank-1979958707.html

Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО

Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО - РИА Новости, 25.10.2024

Социологи узнали об отношении россиян к предложению ограничить займы в МФО

Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:31

2024-10-25T06:31

2024-10-25T06:44

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети поддержали озвученные инициативы, почти столько же опасаются, что их реализация может вынудить заемщиков обращаться к нелегальными кредиторам, следует из данных финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них - планы ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга."Аналитики ... выяснили, что 35% опрошенных россиян поддерживают ограничения, ведь таким образом заемщики будут защищены от накопления долгов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие три тысячи респондентов из числа экономически активного населения России.Вместе с тем 39% опрошенных опасаются, что планируемые ограничения могут вынудить заемщиков обращаться к нелегальным кредиторам. При этом 21% россиян согласны с запретом брать несколько займов одновременно, но внедрение периода охлаждения считают избыточной мерой. А 5% респондентов и вовсе считают, что текущих макропруденциальных лимитов достаточно для регулирования уровня задолженности."Наше исследование показывает, что меры, предложенные Центробанком для ограничения выдачи микрозаймов, вызвали противоречивую реакцию среди россиян. Введение "периода охлаждения" и запрет на новые займы сами по себе не решают ключевые проблемы, лежащие в основе высокой закредитованности", - считает директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.По ее словам, главные факторы закредитованности - это недостаточные доходы и нехватка финансовых знаний, которые позволяют оценить последствия займов и выработать стратегию управления долгами. Это и приводит людей в долговые ловушки, несмотря на существующие ограничения.Весной ЦБ сообщал, что число россиян с кредитами достигло 50 миллионов человек, из них 42 миллиона имеют задолженность только в банках, 3,9 миллиона - в них и МФО, а 4 миллиона оформили только микрокредиты. При этом число граждан, которые имеют три кредита и более, по данным регулятора, достигло 12,9 миллиона.

https://ria.ru/20241014/tsb--1978040376.html

https://ria.ru/20240907/zaymy-1971207871.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика