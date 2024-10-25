https://ria.ru/20241025/tsb-1980117330.html
ЦБ обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании
ЦБ обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании
Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:30
2024-10-25T16:30
2024-10-25T16:30
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Нас сейчас беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании. У нас там нет макропру (макропруденциальные меры - ред.), и мы сейчас обсуждаем, вернулись к этой теме, либо вводить макропру, либо может быть уточнить и пруденциальное регулирование, чтобы риски, связанные с чрезмерным накоплением долга некоторыми компаниями, были учтены. Собираемся менять здесь регулирование", - сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании
Набиуллина: накопление рисков в корпоративном кредитовании вызывает беспокойство
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Нас сейчас беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании. У нас там нет макропру (макропруденциальные меры - ред.), и мы сейчас обсуждаем, вернулись к этой теме, либо вводить макропру, либо может быть уточнить и пруденциальное регулирование, чтобы риски, связанные с чрезмерным накоплением долга некоторыми компаниями, были учтены. Собираемся менять здесь регулирование", - сказала Набиуллина.