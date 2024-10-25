https://ria.ru/20241025/tsb-1980073398.html
ЦБ ожидает ускорения возврата кредитования к сбалансированному росту
ЦБ ожидает ускорения возврата кредитования к сбалансированному росту - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ ожидает ускорения возврата кредитования к сбалансированному росту
ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:25
2024-10-25T14:25
2024-10-25T14:27
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту. В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. "Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в заявлении.ЦБ в заявлении отмечает, что высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. "Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования", - говорится в документе.Однако регулятор указывает, что темпы роста корпоративного кредитования остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. "В результате общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами", - заключает ЦБ.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ожидает ускорения возврата кредитования к сбалансированному росту
ЦБ: повышение ставки ускорит возврат кредитования к сбалансированному росту
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту.
В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
"Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в заявлении.
ЦБ в заявлении отмечает, что высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. "Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования", - говорится в документе.
Однако регулятор указывает, что темпы роста корпоративного кредитования остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. "В результате общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами", - заключает ЦБ.