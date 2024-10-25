https://ria.ru/20241025/tsb-1980073269.html

ЦБ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения

ЦБ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения

ЦБ РФ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения в 2024 году: теперь ожидает его на уровне 12-15% против 10-15%, следует из среднесрочного... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:24

2024-10-25T14:24

2024-10-25T14:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения в 2024 году: теперь ожидает его на уровне 12-15% против 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования населения в 2025 году составит 6-11%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)