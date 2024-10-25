https://ria.ru/20241025/tsb-1980061672.html

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года

Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:45

2024-10-25T13:45

2024-10-25T13:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 году составит 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)