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ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года - РИА Новости, 25.10.2024
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13:45 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/tsb-1980061672.html
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года
Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:45
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экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 году составит 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20%

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Григорий Сысоев
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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 году составит 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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